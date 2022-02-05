Bizimkiler Ali ( Atılay Uluışık ) kimdir?

Atılay Uluışık 09 Mart 1977 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Aslen Balıkesir’li olan oyuncu bir zamanlar televizyon ekranlarında en fazla izlenen Bizimkiler dizisinin kadrosunda yer almıştır. Dizinin ardından askere giden oyuncu, askerliği bitince Ukrayna Odessa’daki dayısının yanına giderek orada kendi işini kurmuştur. Pimapen fabrikasının işletmeciliğini yapmıştır.

2008 yılında İpek Aydın’la evlenen oyuncu, 2012 yılında eşiyle ayrılmıştır. Oyuncunun 2010 tarihinde doğan bir kızı vardır. Doksanlar dizisinde Öğretmen Kemal rolünde oynamıştır. Soğuk adlı sinema filmi ve Kara Para Aşk dizilerinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.