Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin başrol oyuncusu belli oldu

Netflix’in yeni dizisi olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne’nin oyuncu kadrosu açıklandı. Dizinin başrolünde Melisa Sözen yer alacak. Sözen, son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol aldı. Dizide Alya karakterine hayat veren başarılı oyuncu, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinde rol alan oyuncular
Melisa Sözen
6 Temmuz 1985 İstanbul doğumludur. Çocuk yaşta Nilgün Belgin tarafından keşfedilmiştir. Sözen, Alican Yücesoy ile evlilik yaşamıştır. Günümüzde ise Harun Tekin ile sevgilidir. Başarılı oyuncu daha önce Netflix ile 7 Yüz dizisi için çalışmıştır. Sözen, dijital dizilerdeki başarısına Alef dizisiyle devam etmiştir. Güzel oyuncu son günlerde Hayat Şarkısı ve Kırmızı Oda dizilerinde rol almıştır. Melisa Sözen 1.69 boyunda ve 54 kilo ağırlıktadır.