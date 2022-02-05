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Birsu Demir kimdir? Kaç yaşındadır? Birsu Demir hangi projelerde yer aldı?

Alemin Kralı dizisiyle izleyiciler tarafından tanınan Birsu Demir'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Oben karakterine hayat veren güzel oyuncu hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:19
Birsu Demir kimdir? Kaç yaşındadır? Birsu Demir hangi projelerde yer aldı?
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Bir dönemin çok izlenen dizilerinden biri olan Şafak Sezer, Oya Başar, Zeynep Gülmez gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve 2011- 2013 yılları arasında ekranlarda izleyicisiyle buluşan dizinin Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir'in değişimi şok etkisi yarattı. Demir'in değişimine inanamayanlar ise güzel oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Birsu Demir hakkında merak edilen soruların cevapları...

Birsu Demir kimdir?

14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gözlerini açan Birsu Demir, aslen Trabzon Maçka'lıdır. İzleyicilerin akıllarına Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteri ile kazınırken, Demir'in değişimi izleyicilerde şok etkisi yarattı. Güzel oyuncu Alemin Kralı dizisinin öncesinde ve sonrasında birçok projede yer aldı. Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, O… Çocukları, Kanal-i-zasyon, Kars Öyküleri, Alemin Kıralı, Türkan, Şefkat Tepe, Zaman Makinesi 1973, Otel Divane ve son olarak TRT ekranlarında yer alan Son Çıkış dizisinde rol almıştır. 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:19
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