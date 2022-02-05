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Birsen Dürülü kimdir? Birsen Dürülü'nün rol aldığı yapımlar

Benim Adım Melek dizisinin sevilen oyuncusu Birsen Dürülü kimdir araştıran okurlarımız için Birsen Dürülü hakkında bilgileri ve rol aldığı yapımları derledik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:12
Birsen Dürülü kimdir? Birsen Dürülü'nün rol aldığı yapımlar
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Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Birsen Dürülü 52 yaşındadır. Birsen Dürülü TRT 1’in sevilen dizisi Benim Adım Melek'de Reyhan karakterini canlandırmaktadır.

Birsen Dürülü kimdir?

Birsen Dürülü, 26 Mart 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu, oyunculuk, Hacettepe Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sorbonne Üniversitesi Fransız Dili ve Kültürü sertifikası bulunmaktadır. Ünlü oyuncu çeşitli sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Birsen Dürülü’nün rol aldığı dizi ve filmler

Filmler:

Düttürü Dünya (1988)

Yok Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı (2000)

Osmanlı Cumhuriyeti (2008)

Kirpi (2009)

Kıskanmak (2009)

İlk Öpücük (2017)

Diziler:

Hamdi Alkan TV (2002)

Zerda (2003)

Perçem (2004)

Karım ve Annem (2004)

Kapıları Açmak (2005)

Beyaz Gelincik (2005)

Bıçak Sırtı (2008)

Küçük Kadınlar (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu (2010)

İffet (2011)

Kertenkele (2014)

Filinta (2016)

Altınsoylar (2016)

Benim Adım Melek (2019)



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:12
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Birsen DürülüBenim Adım Melek
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