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Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu'nun hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Sokullu, Kurt Seyit ve Şura, Ya İstiklal Ya Ölüm, Güzelliğin Portresi gibi yapımlarda rol almıştır.

04 Şubat 2022 Cuma 14:27
Birkan Sokullu kimdir? Birkan Sokullu hakkında bilgiler
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Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu’nun yaşamı ve sevgilisi olup olmadığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Birkan Sokullu kimdir?

1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmiştir. 2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında derece alan Sokullu, ardından izleyici ile buluşmaya başlamıştır.

Sevilen oyuncu Hayat Şarkısı dizisindeki Kerim rolü ile ödül sahibi olmuştur.

Birkan Sokullu’nun sevgilisi kimdir?

Geçmişte Aslı Enver ile evlilik yaşayan ve sonrasında yollarını ayıran Birkan Sokullu şu anda Eda Gürkaynak ile birliktedir.

Birkan Sokullu rol aldığı yapımlar

Masumlar Apartmanı

Kurt Seyit ve Şura

Küçük Sırlar

Küçük Kadınlar

Ya İstiklal Ya Ölüm

Güzelliğin Portresi

Kronoloji

Yüz Yüze

Fatih

Elif

Bir Aile Hikayesi



Son Güncelleme: 04.02.2022 14:27
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BirkanSokullu
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