Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sini canlandıran oyuncu kimdir?

Nisan ayı içerisinde Trt ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci karakterinin kim olduğu merak edildi. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sine dair detaylar...
Pelin Karahan kimdir?
Pelin Karahan 16 Ekim 1984'de Ankara'daa doğmuştur. Pek çok reklamlarda rol alan oyuncu dizi serüvenine Kavak Yelleri adlı dizi ile başlamıştır. Bu dizide Aslı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan rolünü canlandırmıştır. Oyuncunun yer aldığı yapımlardan bazıları ise Mavi Kelebekler, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve şimdilerde oynadığı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'tır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:44