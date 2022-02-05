Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sini canlandıran oyuncu kimdir?

Nisan ayı içerisinde Trt ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci karakterinin kim olduğu merak edildi. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sine dair detaylar...

Pelin Karahan kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan'Dır. Pek çok usta isim ile beraber kadroda yer alan Karahan, Ayşe karakterini canlandırmaktadır. Oyuncunun canlandırdğı karakter hakkındaki ayrınlar ise yazımızın devamında.

Pelin Karahan 16 Ekim 1984'de Ankara'daa doğmuştur. Pek çok reklamlarda rol alan oyuncu dizi serüvenine Kavak Yelleri adlı dizi ile başlamıştır. Bu dizide Aslı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan rolünü canlandırmıştır. Oyuncunun yer aldığı yapımlardan bazıları ise Mavi Kelebekler, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve şimdilerde oynadığı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'tır.