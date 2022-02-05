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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sini canlandıran oyuncu kimdir?

2021 Nisan ayında Trt ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci karakterinin kim olduğuna dair sorular sorulmaya başlandı. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sine dair detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:44
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sini canlandıran oyuncu kimdir?
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Nisan ayı içerisinde Trt ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin İnci karakterinin kim olduğu merak edildi. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sine dair detaylar...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan'Dır. Pek çok usta isim ile beraber kadroda yer alan Karahan, Ayşe karakterini canlandırmaktadır. Oyuncunun canlandırdğı karakter hakkındaki ayrınlar ise yazımızın devamında.

Pelin Karahan kimdir?

Pelin Karahan 16 Ekim 1984'de Ankara'daa doğmuştur. Pek çok reklamlarda rol alan oyuncu dizi serüvenine Kavak Yelleri adlı dizi ile başlamıştır. Bu dizide Aslı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan rolünü canlandırmıştır. Oyuncunun yer aldığı yapımlardan bazıları ise Mavi Kelebekler, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve şimdilerde oynadığı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'tır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:44
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrısİnci
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