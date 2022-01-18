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Bir Zamanlar Kıbrıs Makaryos Kimdir? Emre Törün kimdir? Rol aldığı projeler

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Makaryos karakteri damga vurdu. Kıbrıs Türklerine yapılan katliamı anlatan dizide Makaryos kimdir? Tarihte ki yeri nedir? Makaryos karakterine kim canlandırmaktadır? Bütün bu soruların cevaplarını haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik.

18 Ocak 2022 Salı 12:50
Bir Zamanlar Kıbrıs Makaryos Kimdir? Emre Törün kimdir? Rol aldığı projeler
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Bir Zamanlar Kıbrıs Makaryos kim?

1 Nisan 2021 tarihinde başlayan büyük bir ilgi ile izlenilen TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oldukça beğeni kazanmıştır. Dizi yakın tarih zamanı olan Rum ve Yunanlıların Türk Kıbrıslılarına yaptığı katliamı anlatmaktadır. Dizide en önemli karakterlerden biri olan Makaryos Türklere yapılan katliamın yapan kişilerin başında gelmektedir. 

Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türkleri bir arada yaşarken Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos Kıbrıs adasının tamamını Yunanistan’a vermek ister. Bunun üzerine Türklere katliam yaparlar. Katliamın arka perdesinde Rumların dini lideri Makaryos ve Yunanistan vardır. Hikâye dizide her yeni bölümde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Makaryos karakterine hayat veren kişi Emre Töründür. 

Emre Törün kimdir?

11 Mart 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. ‘Kara Melek’ filmi ile ilk kez izleyicilerin karşısına çıkmıştır. İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Babası memur olduğundan İstanbul Ankara gibi şehirlerde yaşamış daha sonra yurt dışına çıkmıştır. 1995 yılında Yıldız Kenter’in oynadığı Hastane isimli filme rol almıştır. 

Rol aldığı dizi ve filmler

-Hastane

-Kara Melek

-Ona Bakma Bana Bak

-Koçum Benim

-Hayat A.Ş

-Halk Düşmanı

-Büyük Umutlar

-Beşinci Boyut

-Arka Sokaklar

-Bulutların Ötesi

-Güneşi Beklerken

-Reaksiyon

-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

-Bir Zamanlar Kıbrıs

Gerçek tarihte Makaryos var mı?

Kıbrıs Rum Lideri ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos tarihte yer almaktadır. 16 Ağustos 1960 yılında 3. Makaryos dünyaya gelmiştir. 1946 yılında papaz olarak atanmıştır. Daha sonra baş Piskoposluğa kadar yükselmiştir. 15 Temmuz 1974 yılında ölmüştür. 

İngiliz hükümetinin Kıbrıs’a özerklik veya Uluslar topluluğu üyesi statüsündeki önerilerine karşı çıkmıştır. Kıbrıs Rum Milli Muhafız Birliklerine bağlı birlikler, Enosis’i gerçekleştirmek amacı ile darbe düzenlendi. Kıbrıs’ta düzenlenen darbeyi Yunan cuntasının yaptığını garantör ülkeler Türkiye ve İngiltere adaya müdahale edilmesi gerektiği söylenildi. 


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:50
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Bir Zamanlar KıbrısMakaryosTrt 1DiziOyuncuTarih
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