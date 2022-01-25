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Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarih dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs hakkında önemli kararlar verildi. Dizinin kaç bölüm olacağı belirlendi. Yeni sözleşme gereğince dizi uzatıldı. En az 2 sezon sürecek olan dizi, hayranlarını sevindirdi. Peki dizinin final tarihi belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

25 Ocak 2022 Salı 13:27
Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?
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Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak?

TRT ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT ile Tmc film arasında yapılan sözleşme gereğince 26 bölüm sürecekken dizinin almış olduğu yüksek reytinglerden sonra yeni bir sözleşme düzenlendiği ve 2. sezon sonuna kadar dizinin uzatıldığı söylendi. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 52. bölüme kadar sürecek. 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman final olacak? 

Yapımcılığını TMC Film’in yaptığı, başrollerinde ise Serkan Çayoğlu,Ahmet Kural,Pelin Karahan,Gülper Özdemir,Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu’nun  paylaştığı yapım ilk başta 26 bölüm süreceği söylenen dizi 52 bölüme uzatıldı. Yani en az 2 sezon olarak devam edecek. Pandemi sebebiyle zaman zaman dizilerde gecikmeler olabiliyor ya da oyuncuların testleri pozitif çıkınca dizi 1 ya da 2 haftalık ara verebiliyor. Dizinin finali 2021-2022  sezonunun Mayıs ayına göre ayarlanmış ve 52. bölümde 2.sezonun sonunda bitecek şekilde ayarlanmış.

Kaçıncı bölümde final olacak?

Dizinin 52 bölüm devam edeceğini ve 2. sezonun sonunda final olacağını söylemiştik. Bu arada bir zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Dizinin çekim mekanı Kıbrıs’tan Ayvalık’a taşındı. Bir Zamanlar Kıbrıs her perşembe 20.00 TRT 1’de!


Son Güncelleme: 25.01.2022 13:27
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Bir Zamanlar Kıbrıs
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