Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak?
TRT ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT ile Tmc film arasında yapılan sözleşme gereğince 26 bölüm sürecekken dizinin almış olduğu yüksek reytinglerden sonra yeni bir sözleşme düzenlendiği ve 2. sezon sonuna kadar dizinin uzatıldığı söylendi. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 52. bölüme kadar sürecek.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman final olacak?
Kaçıncı bölümde final olacak?
Dizinin 52 bölüm devam edeceğini ve 2. sezonun sonunda final olacağını söylemiştik. Bu arada bir zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Dizinin çekim mekanı Kıbrıs’tan Ayvalık’a taşındı. Bir Zamanlar Kıbrıs her perşembe 20.00 TRT 1’de!
Son Güncelleme: 25.01.2022 13:27