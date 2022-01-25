Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs kaç bölüm olacak?

TRT ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT ile Tmc film arasında yapılan sözleşme gereğince 26 bölüm sürecekken dizinin almış olduğu yüksek reytinglerden sonra yeni bir sözleşme düzenlendiği ve 2. sezon sonuna kadar dizinin uzatıldığı söylendi. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 52. bölüme kadar sürecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman final olacak?

Kaçıncı bölümde final olacak?

Yapımcılığını TMC Film’in yaptığı, başrollerinde ise Serkan Çayoğlu,Ahmet Kural,Pelin Karahan,Gülper Özdemir,Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı yapım ilk başta 26 bölüm süreceği söylenen dizi 52 bölüme uzatıldı. Yani en az 2 sezon olarak devam edecek. Pandemi sebebiyle zaman zaman dizilerde gecikmeler olabiliyor ya da oyuncuların testleri pozitif çıkınca dizi 1 ya da 2 haftalık ara verebiliyor. Dizinin finali 2021-2022 sezonunun Mayıs ayına göre ayarlanmış ve 52. bölümde 2.sezonun sonunda bitecek şekilde ayarlanmış.

Dizinin 52 bölüm devam edeceğini ve 2. sezonun sonunda final olacağını söylemiştik. Bu arada bir zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. Dizinin çekim mekanı Kıbrıs’tan Ayvalık’a taşındı. Bir Zamanlar Kıbrıs her perşembe 20.00 TRT 1’de!