Bir Zamanlar Kıbrıs Hemşire Sandy kimdir? Sümeyra Koç kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan ve dikkat çeken Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde görev alan oyuncular merak edilmeye devam ederken son bölümde Hemşire Sandy merak edilmeye başlandı. Sümeyra Koç’un hayat verdiği Hemşire Sandy araştırılanlar arasında yerini aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy kimdir?

Dizide hemşire olan Sandy, adada bulunan bir İngiliz Kızılhaç görevlisidir. İyi niyetli olan Hemişe Sandy yapılan zulüm ve ölümler için Türkiye’ye mesaj göndermeye çalışmaktadır.

Sümeyra Koç kimdir?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Farah rolü ile üne kavuşan Sümeyra Koç Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Sandy rolünü canlandırıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Kurt Seyit ve Şura, Kara Kutu, Lale Devri dizilerinde görev almıştır.

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sümeyra Koç Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Günebakan dizisinde Günce karakteri ile büyük beğeni toplayan Koç daha sonrasında Galip Derviş dizisinde görev almıştır.