Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çocuk yıldızı Mine kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ekrana geldiği ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin usta oyuncu kadrosunun yanında çocuk yıldızları da sergiledikleri performanslarla kendilerine hayran bırakmayı başardı. Dizide Kemal’in kızı Mine sevimliliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kim?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yayınlandığı ilk günden itibaren gündemden düşmüyor. Yetişkin oyuncu kadrosunun yanısıra dizinin çocuk oyuncuları da alkış topluyor. Dram sahnelerinin ağırlıklı olduğu dizide herkes rolünün hakkını veriyor. En çok konuşulanlardan birisi de dizinin sevimli yıldızı Mine oldu. Mine karakterine hayat veren isim Bade Arazlı tarafından canlandırılıyor. Mine dizide Kemal ve İnci’nin en küçük ve yaramaz kızı olarak ekranda yer alıyor. Bade Arazlı, ekranlara yabancı bir isim değil. Kendisini daha önce ATV’de yayınlanan Maria ve Mustafa adlı dizide görmüştük. Maria karakterinin küçüklüğünü oynayarak kendisine hayran bırakan yıldız şimdilerde Bir Zamanlar Kıbrıs’ta yer alıyor. Bade Arazlı 6 yaşındadır. Sosyal medyada oldukça ilgi gören bir çocuktur. Paylaşımları yüzlerce kişi tarafından beğeni alıyor. Minik yıldızın tek oyunculuk tecrübesi dizilerden de ibaret değil. Pek çok reklam filminde de rol almıştır. Sosyal bir çocuk olan Bade, dans etmeyi piyano çalmayı ve jimnastikle uğraşmaktan büyük keyif alıyor ve başarıyla altından kalkıyor.

Bade Arazlı Reklam Filmleri

Baby D’S

Yanes

Deno Kids

Defacto

Canada Schools

Bade Arazlı Dizileri

Maria ile Mustafa (Küçük Maria) – 2020

Bir Zamanlar Kıbrıs (Mine) – 2021