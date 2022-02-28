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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, yayına girmeye başladı. Fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin döneme ait olmasıyla ilgi odağı oldu. Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı dizide Ayşe karakterini canlandıran Gülper Özdemir kimdir? Tüm detaylar haberimizde yerini alıyor.

28 Şubat 2022 Pazartesi 15:05
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?
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TRT 1 ekranlarının Perşembe günleri reyting rekorlarını alt üst edecek yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, fragman sahneleriyle ekranları başındakileri büyülemeyi başarmıştı. Bu Perşembe yayına giren dizi, başrollerinde usta oyuncuların oynamasıyla ilgi odağı oldu. 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'sini canlandıran Gülper Özdemir kimdir?

1990 Almanya Frankfurt doğumlu olan güzel oyuncu, 31 yaşındadır. 1,76 boyunda olan oyuncu 57 kilodur. Aslen Sinop'ludur. Üniversite eğitimini Amerika'da tamamlamıştır. Ay Yapım'dan teklif gelmesinin üstüne Türkiye'ye gelerek oyunculuk eğitimi almıştır. 

Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle ekranlara ilk kez gelen oyuncu, birçok projede yer alarak başarısını kanıtlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren oyucunluğa meraklı olan Özdemir, Paris'te oyunculuk dersleri almıştır. New York The Living Theatre’da Judith Malina’nın ”No Place To Hide’’ oyununda rol almıştır.

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu yabancı dil bilgisiyle de seçilen oyunculardan olma başarısına sahip olmuştur. 

Özdemir'in bu zamana kadar oynadığı diziler ve diğer yapımlar;

Beyaz Gece (Simge, TV Dizisi 2015)

Medcezir (Arya, TV Dizisi 2016)

Bana Sevmeyi Anlat (Simge, TV Dizisi 2016)

Tutsak (Elif, TV Dizisi 2017)

Kara Yazı (Derya Uluçınar, TV Dizisi 2017)

Meleklerin Aşkı (Melek, TV Dizisi 2018)

Sen Anlat Karadeniz (Hazan, TV Dizisi 2019-2020)

Hay Sultan (TV Dizisi 2020)

Bir

 

Zamanlar Kıbrıs (Ayşe, TV Dizisi 2021)


Son Güncelleme: 28.02.2022 15:05
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Bir Zamanlar KıbrısAyşeGülper Özdemir
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