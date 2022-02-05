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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pelin Karahan canlandırdığı karakteri anlattı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı haberi yayılan dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın şimdiden izleyici kitlesi tarafından merakla beklenmeye başladı. Başrollerinde Ahmet Kural ve Pelin Karahan'ın olduğu Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci karakterini canlandıran Pelin Karahan canlandırdığı karakter hakkında detayları anlattı! İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:55
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pelin Karahan canlandırdığı karakteri anlattı!
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TMC Film tarafından hazırlanan TRT 1'de yayınlanacak olan çekimleri Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere KKTC'de yapılan Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyicilerle buluşmak için geri sayımı başlattı. Dizinin tanıtım filmi ardından dizi ile ilgili heyecan artmaya başladı.

Kıbrıs Türklerini yaşam mücadelesini ekranlara akataracak olan dizide sakız tücaarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci karakterini de Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görev yoluyla gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısı Doktor Ayşe'yi Gülper Özdemir, Kıbrıs Rumlarının EOKA Aadlı örgütünün önderi Nikos Sampson'ı Tayanç Ayaydın canlandıracak.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sini Pelin Karahan anlattı!

İnci karakterini oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Karahan sözlerine şöyle devam ediyor. "Benim rol aldığım İnci kişiliği, o zamanki mücadelenin içinde olan bir çok aileden, bir çok kadından bir tanesi aslında. Kendi halinde, görmüş geçirmiş, okumuş, adanın belirli ailelerden biri. Kemal’le evli ve iki tane çocuğu var. Güzel mutlu bir yuvaları var. Aslını söylemek gerekirse her şey keyifli ve güzel başlıyor fakat Kanlı Noel dediğimiz gece ve sonrasındaki senelerda yaşanan olaylar aileyi dağıtıyor ve paramparça ediyor. Burada İnci’nin duruşu benim için çok mühim. Milletine, devletine faydalı olmaya çalışacak. Ben İnci’ye hayat verdiğim için çok mutluyum. Bütün bu hadiselerin gerçek olduğunu, yaşanmış olduğunu da bilmek, oynarken fazla başka bir his uyandırıyor bende. O yüzden seyircinin de çok seveceğini, beğeneceğini düşünüyorum.”



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:55
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanşar KıbrısİnciPelinKarahan
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