Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Samson kim? Tayanç Ayaydın kimdir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi birinci bölümün yayınlanmasının ardından dizide birçok oyuncu yeteneği ile ses getirdi. Samson adlı karaktere can veren Tayanç Ayaydın, bu zamana kadar fazlasıyla dizi ve sinema filminde rol aldı. 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayaydın, 2008 senesinde Pazar ‘Bir Ticaret Masalı’ filminde yer alan oyuncu en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak adını yazdırdı. Locano film festivalinde yine adını duyuran oyuncu lise eğitimini Tercüman ve İstek vakfı lisesinde okudu. Üniversite hayatını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuyan oyuncu 2011 senesinde Bulut Köpük ile evlendi. Fakat daha sonra ayrıldı. 2015 senesinde ise Sally Ghalayini adlı kişi ile ikinci evliliğini yapan oyuncu sektörde oldukça sevilen kişiler arasında. Sempatik ve güler yüzlü Ayaydın, saç ektirme sorularına evet yanıtını veriyor.

Bir zamanların popüler dizisi olan ‘Aliye’ dizisinde rol alan oyuncu dizide Doktor Kahraman karakteri ile kendini tanıttı. Birçok dizi ve filmde rol alan Tayanç Ayaydın, şu an ise TRT 1 ekranlarında gösterime giren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakterine can veriyor.





Tayanç Ayaydın’ın oynadığı diziler ve filmler