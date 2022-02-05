İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi müzikleri

Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs heyecanla bekleniyor. Dizinin müziklerinin neler olacağı merak konusu oldu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:03
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi müzikleri
Takip Et:

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla beklenmekte. Daha şimdiden çok büyük bir ilgi toplamayı başaran dizi her geçen gün ünlenmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ne tarz müziklerin çalacağı ise merak konusu oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan, yapımcı koltuğunda ise Erol Avcı oturmakta. Senaristliğini Başar Başaran ve Emre Özdür’ün üstleneceği dizinin müzikleri de merakla beklenmekte. Henüz dizinin müziklerini kimlerin besleyeceğine dair bir açıklamada bulunulmadı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısBir Zamanlar Kıbrıs MüzikleriErol AvcıHakan İnan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nazmi Kırık kimdir? Nerelidir? Nazmi Kırık kaç yaşındadır?
Nazmi Kırık kimdir? Nerelidir? Nazmi Kırık kaç yaşındadır?
Umut Karadağ kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?
Umut Karadağ kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?
Sevilen oyuncu Zeyno Günenç kimdir?
Sevilen oyuncu Zeyno Günenç kimdir?
Arka Sokaklar Rıza Soylu ( Zafer Ergin ) kimdir?
Arka Sokaklar Rıza Soylu ( Zafer Ergin ) kimdir?
Kerem Atabeyoğlu kimdir?
Kerem Atabeyoğlu kimdir?
Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?
Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi müzikleri
Nazmi Kırık kimdir? Nerelidir? Nazmi Kırık kaç yaşındadır?
Umut Karadağ kimdir? Hangi projelerde yer almıştır?
Sevilen oyuncu Zeyno Günenç kimdir?
Arka Sokaklar Rıza Soylu ( Zafer Ergin ) kimdir?
Kerem Atabeyoğlu kimdir?
Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?
Çağrı Çıtanak kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Hazal Türesan kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Türesan evli mi? Hazal Türesan kaç yaşında?
Almila Uluer kim? Kaç yaşında? Almila Uluer hayatı
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Nisan ayı balıkları neler? Nisan'da hangi balıklar yenir? Nisan ayı sebze meyveleri!
Kurban tatili 11 gün olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Hayaller mi aşk mı? ikileminin cevabı Gerçekten Aşk filminde yanıt buluyor
Tuğçe Karaoğlan kimdir? Tuğçe Karaoğlan hakkında bilgiler
Oyuncu Korkmaz Arslan kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Nerelidir? Kayhan Yıldızoğlu nerede oturuyor?
Süheyl Uygur kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Dilşad Çelebi kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Cansu Gültekin kim? Kaç yaşında? Cansu Gültekin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.