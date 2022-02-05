Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi müzikleri

dizisi merakla beklenmekte. Daha şimdiden çok büyük bir ilgi toplamayı başaran dizi her geçen gün ünlenmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ne tarz müziklerin çalacağı ise merak konusu oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda, yapımcı koltuğunda iseoturmakta. Senaristliğini Başar Başaran ve Emre Özdür’ün üstleneceği dizinin müzikleri de merakla beklenmekte. Henüz dizinin müziklerini kimlerin besleyeceğine dair bir açıklamada bulunulmadı.