Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi müzikleri

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:03
Bir Zamanlar Kıbrıs
dizisi merakla beklenmekte. Daha şimdiden çok büyük bir ilgi toplamayı başaran dizi her geçen gün ünlenmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ne tarz müziklerin çalacağı ise merak konusu oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan
, yapımcı koltuğunda ise Erol Avcı
oturmakta. Senaristliğini Başar Başaran ve Emre Özdür’ün üstleneceği dizinin müzikleri de merakla beklenmekte. Henüz dizinin müziklerini kimlerin besleyeceğine dair bir açıklamada bulunulmadı.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:03
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