Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Mine kimdir? Bade Arazlı hakkında bilgiler

TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde merak edilen karakterlerden birisi de küçük oyuncu Mine karakteridir.
Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde küçük Mine dizide tatlı bir kız çocuğudur. Oldukça konuşkan ve sevimli bir çocuk olan Mine Kemal’in kızıdır. Aynı zamanda herkes tarafından sevilmektedir. Mine karakterine dizide Bade Arazlı hayat vermektedir.
Bade Arazlı kimdir?
Bade Arazlı rol aldığı yapımlar
Maria ve Mustafa
Bir Zamanlar Kıbrıs
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:42