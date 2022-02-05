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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Mine kimdir? Bade Arazlı hakkında bilgiler

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan küçük oyuncu Bade Arazlı'nın hayatı izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Dizide Mine karakterine Bade Arazlı hayat vermektedir. Peki Bade Arazlı kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:42
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Mine kimdir? Bade Arazlı hakkında bilgiler
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TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde merak edilen karakterlerden birisi de küçük oyuncu Mine karakteridir.

Bir Zamanlar Kıbrıs Mine kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde küçük Mine dizide tatlı bir kız çocuğudur. Oldukça konuşkan ve sevimli bir çocuk olan Mine Kemal’in kızıdır. Aynı zamanda herkes tarafından sevilmektedir. Mine karakterine dizide Bade Arazlı hayat vermektedir.

Bade Arazlı kimdir?

2016 yılında doğan Bade Arazlı 5 yaşındadır. İlk kez Maria ve Mustafa dizisinde oynayan ve Maria karakterine hayat veren minik oyuncu birçok reklam filminde yer almıştır. Son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Mine karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Bade Arazlı rol aldığı yapımlar

Maria ve Mustafa

Bir Zamanlar Kıbrıs



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:42
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Anahtar Kelimeler:
BadeArazlı
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