Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ayşe karakteri Gülper Özdemir kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranlarından yayınlanmaktadır. Son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi karakterlerinden Ayşe’nin gerçek adını ve kim olduğunu merak ediyor.
İlk kez Bana Sevmeyi Anlat dizisinde oynadı. Tutsak adlı dizide kendisine yer buldu. En son Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterini canlandırdı.
Gülper Özdemir Rol Aldığı Yapımlar
- Sen Anlat Karadeniz
- Meleklerin Aşkı
- Tutsak
- Kara Yazı
- Bana Sevmeyi Anlat
- Med- Cezir
- No Place To Hide By: Judith Malina
- Dünyanın ortasında bir yer
- Bonnie and Clyde
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:43