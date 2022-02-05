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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ayşe karakteri Gülper Özdemir kimdir?

Son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi karakterlerinden Ayşe’nin gerçek adını ve kim olduğunu merak ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:43
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ayşe karakteri Gülper Özdemir kimdir?
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranlarından yayınlanmaktadır. Son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi karakterlerinden Ayşe’nin gerçek adını ve kim olduğunu merak ediyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ayşe karakterini Gülper Özdemir adlı oyuncu canlandırmaktadır. Kendisi 18 Kasım 1990 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde dünyaya geldi. Aslen Sinoplu’dur. 176 cm boyundadır. 57 kilogram ağırlığındadır. Akrep burcudur.

İlk kez Bana Sevmeyi Anlat dizisinde oynadı. Tutsak adlı dizide kendisine yer buldu. En son Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterini canlandırdı.

Gülper Özdemir Rol Aldığı Yapımlar

  • Sen Anlat Karadeniz
  • Meleklerin Aşkı
  • Tutsak
  • Kara Yazı
  • Bana Sevmeyi Anlat
  • Med- Cezir
  • No Place To Hide By: Judith Malina
  • Dünyanın ortasında bir yer
  • Bonnie and Clyde

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:43
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar KıbrısGülper Özdemir
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