Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ayşe karakteri Gülper Özdemir kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranlarından yayınlanmaktadır. Son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi karakterlerinden Ayşe’nin gerçek adını ve kim olduğunu merak ediyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ayşe karakteriniadlı oyuncu canlandırmaktadır. Kendisi 18 Kasım 1990 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde dünyaya geldi. Aslen Sinoplu’dur. 176 cm boyundadır. 57 kilogram ağırlığındadır. Akrep burcudur.

İlk kez Bana Sevmeyi Anlat dizisinde oynadı. Tutsak adlı dizide kendisine yer buldu. En son Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterini canlandırdı.

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