Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe ( Gülper Özdemir ) kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi TRT1’de yayınlanacak. Dizinin Ayşe karakteri seyirciler tarafından merak edildi. Dizinin Yönetmenliğini Hakan İnan yapmaktadır. Senaryosu ise Başar Başarır ve Emre Özgür tarafından ele alındı.

Gülper Özdemir kimdir?

Gülper Özdemir 18 Kasım 1990 senesinde Frankurt’ta doğdu. Eğitimini de yurtdışında tamamlamıştır. 2016 senesinden beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır. İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisinde yaşamıştır. Bu dizide Simge karakterini canlandırmıştır.

Karayazı, Tutsak,Meleklerin Aşkı,Hay Sultan gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Oyuncunun instagram hesabı da oldukça dikkat çekicidir. Instagram hesabında 458 bin takipçisi vardır. Instagram kullanıcı ismi @gulperr olarak geçmektedir.

Oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemektedir.