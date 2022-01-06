Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?

Bir Zamanlar Çukurova Demir neden yok?

Demir’in yerine kim gelecek?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 3 sezondur başrolünde Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış bulunuyordu. Oyuncu diziye veda edeceği Twitter üzerinden hayranlarına duyurdu. 24 Haziran 2021 perşembe günü sezon finali ile ekranlara gelecek olan diziden Demir Yaman’ın ayrılacağı haberi verildi. Sevilen dizinin 4. sezonunda Demir Yaman karakteri bulunmayacak. Oyuncunun diziden ayrılma nedeni ise başka projelere adım atmak istemesi oldu. Netflix platformunda yüksek ücretli bir dizi için görüşme yapacağı söylenen oyuncu, tatilden sonra projeleri değerlendirecek.

Dizide maalesef Demir karakteri artık olmayacak. Ancak Demir’in yerine nasıl bir karakter geleceği merak ediliyor. Dizinin kadrosuna eklenecek yeni oyuncunun kim olduğu ise sözleşme imzalandıktan sonra açıklanacak.