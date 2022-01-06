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Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 24 Haziran perşembe akşamı sezon finali yapacak. Dizinin bu bölümünde Demir karakteri son kez seyirci karşısına çıkacak. Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış diziden ayrılacak. Hayranlarına üzücü haberi veren oyuncunun diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova Demir neden diziden ayrıldı? Yerine kim gelecek? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Ocak 2022 Perşembe 12:22
Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?
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Bir Zamanlar Çukurova Demir neden yok?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 3 sezondur başrolünde Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış bulunuyordu. Oyuncu diziye veda edeceği Twitter üzerinden hayranlarına duyurdu. 24 Haziran 2021 perşembe günü sezon finali ile ekranlara gelecek olan diziden Demir Yaman’ın ayrılacağı haberi verildi. Sevilen dizinin 4. sezonunda Demir Yaman karakteri bulunmayacak. Oyuncunun diziden ayrılma nedeni ise başka projelere adım atmak istemesi oldu. Netflix platformunda yüksek ücretli bir dizi için görüşme yapacağı söylenen oyuncu, tatilden sonra projeleri değerlendirecek.

Demir’in yerine kim gelecek?

Dizide maalesef Demir karakteri artık olmayacak. Ancak Demir’in yerine nasıl bir karakter geleceği  merak ediliyor. Dizinin kadrosuna eklenecek yeni oyuncunun kim olduğu ise sözleşme imzalandıktan sonra açıklanacak. 


Son Güncelleme: 06.01.2022 12:22
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaDemirMurat ünalmış
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