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Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Şermin'in kızı Betül karakterini canlandırmak üzere güzel oyuncu İlayda Çevik diziye dahil oldu. Sevilen oyuncu İlayda Çevik hakkındaki bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2022 Pazartesi 07:29
Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dail oldu. Diziye Betül karakteri canlandırmak üzere güzel oyuncu İlayda Çevik katıldı.

Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir?

Şermin ve Sebahattin in kızı olan ve uzun yıllardır Paris’te yaşayan ve orada eğitim gören Betül artık geri dönecek. Şermin’in Demir’den kızı Betül için para istemesi ve Sebahattin’e karşı hep kızını kullanması artık son bulacak.

İlayda Çevik kimdir?

1994 senesinde Balıkesir’de dünyaya gelen İlayda Çevik, henüz çocukluğunda oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Liseyi bitirmesinin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitim alan Çevik, 2013 senesinde Karagül dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra 2015 senesinde Kızım adlı sinema filminde rol aldı. Çevik, Savaşçı ve Sen Anlat Karadeniz gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.


Son Güncelleme: 17.01.2022 07:29
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Bir Zamanlar çukurova Betülşerminin Kızıİlayda ÇevikATV
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