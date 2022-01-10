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Bir Gün Daha filminin konusu nedir? Filme dair yorumlar

Netflix'te İtalyan yapım filmler çoğalmaktadır. İtalyan yapımı filmler genellikle romantik ve dram üzerinedir. Netflix'te yayınlanan Il Gıorno In Pıu filminin konusu ve yorumunu sizler için derledik.İşte Bir Gün Daha filmiyle ilgili merak edilenler...

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:22
Bir Gün Daha filminin konusu nedir? Filme dair yorumlar
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Netflix’te İtalyan yapımı filmler çoğalmaktadır. Filmde romantizm ve aşk öne çıkmaktadır.Filmde Giacomo isimli karakter ön plana çıkmaktadır.

Bir Gün Daha filmi

Giacomo, genç ,enerjik ve başarılı kariyeriyle karşımıza çıkmaktadır. Giacomo sık sık eş değiştirir. Aşk ve romantizme inanmaz. Hovarda kişiliğiyle eşlerin arasını da bozmaktadır. Sadece kendisi için yaşar.

Giacomo finans sektöründe çalışmaktadır. Para ve işi çok fazla kafasına takmaz. Bir gün işe gitmek için trene biner. Bu yolculukta Agnese adını verdiği hayatını değiştirecek kadınla tanışır. İkili tanışma sonra kahve içmeye gider. Kızın ismi Michela olduğu anlaşılır. Flört aşamasına geçseler de Michela ,iş için Amerika’ya gideceğini söyler. Giacomo onunla Amerika’ya gitmeyi kafaya koyar ama Michela’nın bundan haberi yoktur.

Bu olaydan sonra olaylar aniden gelişir. Yer yer romantik olaylar yaşanır. Bazı yerlerde duygusal anlar da yaşanmaktadır. Giacomo,aşk duygusunu seyircilere pek hissettiremez.

Filmin yönetmenliğini Massimo Venier yapmaktadır. Film IMDb puanı 6,1’dir.

Filmin oyuncu kadrosu

Fabio Volo – Giacomo Bonetti

Isabella Ragonese – Michela

Pietro Ragusa – Dante

Camilla Filippi – Silvia

Lino Toffolo – Fausto

Roberto Citran – Ricardi


Son Güncelleme: 10.01.2022 00:22
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