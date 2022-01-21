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Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi

Netflix ekranlarında yer alan Bir Geyşanın Anıları adlı film konusu birçok kişi tarafından merak edildi. Dijital yayın platformu Netflix ekranlarında yayınlanan Memoirs of a Geisha filmi konusu, yorumu ve oyuncu kadrosu haberimizde

21 Ocak 2022 Cuma 00:08
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
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Yönetmen koltuğunda Rob Marshall yer alan filmde ünlü yazar Arthur Golden’in kitabından uyarlanarak çekildi. 2005 yılında vizyona göre film o zamanlar birçok sıkıntıları beraberinde getirirken oyuncu kadrosunda Çinli oyunculara yer vermesi ile Japon ve Çinlilerin arasında tartışmalara sebep yarattı. Şu an Netflix ekranlarında yayınlanan Memoirs of a Geisha filmi Türkçe adı ile Bir Geyşanın anıları adlı film konusu ve oyuncuları haberimizde

Chiyo Sakamoto, yoksul bir ailenin en küçük bireyi olarak karşımıza çıkarken 9 yaşında olan Sakamoto, yoksul ailesine yardım etmek için çaba sarf eder. Küçük yaşta olmasına rağmen ailesinin zorluk çeken hayatında mutlu olan küçük Chiyo özgüvenli oluşu filmde dikkat çeker. Ailesinin yanından hiç ayrılmayan Sakamoto, babası tarafından zorla başka bir zengin aile olan Geyşa evine satmak zorunda kalır.

Bir Geyşanın Anıları adlı filmde Sakamoto’nun hayatı Geyşa ailesine satıldıktan sonra değişir. Kötü kadının yanında kölelik yapan Sakamoto, bu hareketlere karşı gelir. Küçük kıza işkence edilir ve köle olarak hizmet ettirilir. Depresyone giren küçük kızın psikolojisi bozulur. Fakat kızın karşısına Başkan adında nazik bir beyefendi çıkar. Bu sayede kızın hayatı bir anda değişir.
Böylece Chiyo adlı genç kızın Mameha isimli kadının yanına geçer ve orada eğitimi başlar.

Filmde eski kültür tanıtılırken filmin çekimlerinde yönetmen çektiği zorluklardan bahseder.  O dönemin siyası ilişkileri filmi etkilerken sinema dünyası filmi çok sever. İkinci Dünya savaşının izlerini taşıyan film ilk başlarda yavaş ilerler fakat Chiyo’nun satılmasının ardından film değişir. Film birçok kişi tarafından sevilirken şu an Netflix ekranlarında yer almaktadır.

İMDB puanı 7,4

Memoirs of a Geisha film oyuncuları ve karakterleri

  • Suzuka Ohgo – Chiyo
  • Gong Li – Hatsumomo
  • Togo Igawa – Tanaka
  • Samantha Futerman – Satsu
  • Michelle Yeoh – Mameha
  • Karl Yune – Koichi

Bir Geyşanın Anıları  filmi tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 21.01.2022 00:08
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Anahtar Kelimeler:
NetflixBir Geyşanın AnılarıFilmMemoirs Of A Geisha
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