Bir Eksik fillm konusu ve yorumu

İsmini birçok yapımda duyuran Kevin Hart yıllarca komedi içeriklerinde yer aldı. Bir Eksik filminde alışıldığı üzere komedi üzerine başarılarına devam etmektedir. 2021 yılının en gözde filmlerinden olan Bir Eksi de alışılmışın dışına çıkmadı.

Eşi Liz ile beraber evliliklerinin en mutlu zamanlarında Matthew ilişkilerini farklı boyuta sürükledi. Anne baba olmaya hazırlanan çift heyecanlarını yaşamaya başladı. Bebeklerinin dünyaya geldiği gün gelip çattı. Fakat doğumdan acı haber geldi ve anne Liz hayatını kaybetti.

Bir Eksik film yorumu

Doğum da annesini kaybederek dünyaya gelmek her çocuğu eksik başlatır. Bunun yanı sıra eşi kaybetmek de hayatı alt üst eder. Matthew bu ölümü kabul edemeyerek hayatını çok farklı yaşamaya başladı. Tek tesellisi olan kızına tutunarak hayata devam etmeye çalışıyor. Ölen eşinin annesi Marian, Matthew’ın yeni doğan çocuğu Maddy ile yeteri kadar ilgilenemeyeceğini düşünmekte ve bazı fikirler ortaya sunmaktadır. Baba kız arasında hayat mücadelesi tam anlamıyla başlıyor.

Bir Eksik filmi popülerliğini korumaya devam ederken kitaptan uyarlandığı da belirledi. Yönetmenliği ve senaryosu herkes tarafından beğeni topladı. Dana Stevens tarafından kaleme alınan film dram yüklü şekilde seyircilerle buluştu. Bütün oyuncularının yeteneği beğenilirken Kevin Hart’ın üstün başarılı yeteneği ise gözlerden kaçmadı. Dram dolu olan film komediyi de unutmadan keyifli anlar yaşattı.

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