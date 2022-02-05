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Bir Denizaltı Hikayesi’nin konusu nedir? Dizide hangi oyuncular yer alıyor?

Netflix’in yeni Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi’nin yer alacağı diziyi, Netflix kullanıcıları merakla bekliyor. Peki, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin konusu nedir? Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:22
Bir Denizaltı Hikayesi’nin konusu nedir? Dizide hangi oyuncular yer alıyor?
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Netflix’in yeni Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi, merakla bekleniyor. Özellikle oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, diziseverlerin heyecanla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, dizinin konusu nedir? Dizide hangi oyuncular yer alıyor?

Bir Denizaltı Hikayesi’nin konusu

Dünya’da meydana gelen doğa felaketi nedeniyle bir grup insanla birlikte askeri denizaltında yer alan Arman’ın hikayesini konu alan dizi, oldukça heyecanlı bölümlere sahne olacak. Dalış eğitmeni olarak görev yapan ve özgür bir ruha sahip olan Arman, doğa felaketinden sonra askeri denizaltına sığınmak zorunda kalıyor ve hayatı bir anda değişiyor.

Bir Denizaltı Hikayesi’nin oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ

Özge Özpirinççi

Ertan Saban

Meriç Aral

Alper Saldıran

Ecem Uzun



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:22
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Anahtar Kelimeler:
NetflixBir Denizaltı HikayesiKıvanç TatlıtuğÖzge Özpirinçci
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