Bir Denizaltı Hikayesi’nin konusu nedir? Dizide hangi oyuncular yer alıyor?

Netflix’in yeni Türk dizisi Bir Denizaltı Hikayesi, merakla bekleniyor. Özellikle oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, diziseverlerin heyecanla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, dizinin konusu nedir? Dizide hangi oyuncular yer alıyor?

Bir Denizaltı Hikayesi’nin konusu

Dünya’da meydana gelen doğa felaketi nedeniyle bir grup insanla birlikte askeri denizaltında yer alan Arman’ın hikayesini konu alan dizi, oldukça heyecanlı bölümlere sahne olacak. Dalış eğitmeni olarak görev yapan ve özgür bir ruha sahip olan Arman, doğa felaketinden sonra askeri denizaltına sığınmak zorunda kalıyor ve hayatı bir anda değişiyor.

Bir Denizaltı Hikayesi’nin oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ

Özge Özpirinççi

Ertan Saban

Meriç Aral

Alper Saldıran

Ecem Uzun