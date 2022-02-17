Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?

Binnur Kaya kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Binnur Kaya'nın yaşamına dair detaylar...

Binnur Kaya kimdir?

Binnur Kaya 1995 yılında İhsan Doğramcı Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümün'den mezun olmuştur.

Ardından İstanbul'a yerleşenBakırköy Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

İlk televizyon dizisindeki oyunculuk tecrübesini Kayananalar adlı dizide yaşamıştır.

Avrupa Yakası adlı dizide Şahika karakteri ile komik tiplemelerle tanınan oyuncu innur Kaya Akara'da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu aslen Elazığ Harputlu'dur.

Son olarak 2017'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun adlı sinema filminde oynamıştır.