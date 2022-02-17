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Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?

Ünlü sanatçı Binnur Kaya 'nın kim olduğuna dair merak edilen Binnur Kaya kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Binnur Kaya hakkında detaylar...

17 Şubat 2022 Perşembe 00:06
Binnur Kaya kimdir? Nerelidir? Binnur Kaya kaç yaşındadır?
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Binnur Kaya kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Binnur Kaya'nın yaşamına dair detaylar...

Binnur Kaya kimdir?

Binnur Kaya 1995 yılında İhsan Doğramcı Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümün'den mezun olmuştur.

Ardından İstanbul'a yerleşen oyuncu Bakırköy Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

İlk televizyon dizisindeki oyunculuk tecrübesini Kayananalar adlı dizide yaşamıştır.

Avrupa Yakası adlı dizide Şahika karakteri ile komik tiplemelerle tanınan oyuncu innur Kaya Akara'da dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu aslen Elazığ Harputlu'dur.

Son olarak 2017'de Sen Kiminle Dans Ediyorsun adlı sinema filminde oynamıştır.



Son Güncelleme: 17.02.2022 00:06
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Binnur KayaOyuncu
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