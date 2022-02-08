İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...

Binnaz Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Binnaz Avcı'nın hayatı

Ünlü bir aileden dünyaya gelen Binnaz Avcı küçük yaşlarda sahne ile tanışmıştır. Assolistlik yapan ve birçok projelerde yer alan Binnaz Avcı hakkında detaylı bilgileri sizler için araştırdık. İşte detaylar haberimizde yer almaktadır.

08 Şubat 2022 Salı 09:21
Binnaz Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Binnaz Avcı'nın hayatı
Takip Et:

Binnaz Avcı kim?

01 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. 300’den fazla senaryo yazan Erdoğan Tünaş babasıdır. Sinema sanatçısı olan annesi ise Suzan Avcı’dır.  

17 yaşında iken Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahnelere çıkarak Fahrettin Aslan’ın isteğini kırmamıştır. 

1998 yılında Ali Sefaözgen ile dünya evine girmiş fakat 2000 yılında boşanmışlardır. Daha sonra 2008 yılında Murat Kaşıbeyaz ile evlenmiş 2009 yılında boşanmışlardır. İkinci yaptığı evlilikte hamile olduğunu fakat boşanmak üzere olduğu için bebeği aldırdığını beyan etmiştir. Röportajında maço erkeklerden hoşlandığını ve evliliğe sıcak baktığını dile getirmiştir. 

Umutsuz Ev Kadınları, Sırtımdan Vuruldum, Ayrı Dünyalar, Gurbetçiler, Polis Dünyası, İbret, Sümbülteber, İffet gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. 



Son Güncelleme: 08.02.2022 09:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Binnaz AvcıOyuncuProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamer Rumeli kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tamer Rumeli kimdir, kaç yaşında, nereli?
HBO Max, Brittany Murphy belgeseli için hazırlıklara başladı.£
HBO Max, Brittany Murphy belgeseli için hazırlıklara başladı.£
İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?
İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
Oyuncu Barış Üregül kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Oyuncu Barış Üregül kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Binnaz Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Binnaz Avcı'nın hayatı
Tamer Rumeli kimdir, kaç yaşında, nereli?
HBO Max, Brittany Murphy belgeseli için hazırlıklara başladı.£
İlayda Alişan kimdir, nerede doğmuştur? İlayda Alişan evli mi? İlayda Alişan kaç yaşında?
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
Oyuncu Barış Üregül kimdir? Hayatı ve daha fazlası
Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hakkında bilgiler
Esra Bezen kim? Nereli? Esra Bezen hayatı hakkında bilgiler
Tuğba Erman kimdir? Nerelidir? Hangi projelerde yer almıştır? Tuğba Erman'ın hayatı
Semih Öztürk kim? Kaç yaşında? İşte Semih Öztürk'ün hayatı!
Alihan Türkdemir kim, kaç yaşında? Alihan Türkdemir aslen nereli?
Netflix The Starling film konusu nedir ?The Satrling filmi oyuncu kadrosu
Q-Force Anime dizisinin konusu nedir ? Q-Force Anime yorumu
Sarp Akkaya kimdir?
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
8 Şubat 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Şubat Salı at yarışı programı
TJK 7 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Oyuncu Feridun Şavlı kimdir? Nerelidir? Hayatı ve daha fazlası
Serhat Üstündağ kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hazal Şenel kim? Kaç yaşında? Hazal Şenel'in kısaca hayatı...
Oyuncu Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ nereli, kaç yaşında? Demet Akbağ hangi projelerde yer aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.