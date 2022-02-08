Binnaz Avcı kimdir? Kaç yaşındadır? Binnaz Avcı'nın hayatı

Binnaz Avcı kim?

01 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. 300’den fazla senaryo yazan Erdoğan Tünaş babasıdır. Sinema sanatçısı olan annesi ise Suzan Avcı’dır.

17 yaşında iken Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahnelere çıkarak Fahrettin Aslan’ın isteğini kırmamıştır.

1998 yılında Ali Sefaözgen ile dünya evine girmiş fakat 2000 yılında boşanmışlardır. Daha sonra 2008 yılında Murat Kaşıbeyaz ile evlenmiş 2009 yılında boşanmışlardır. İkinci yaptığı evlilikte hamile olduğunu fakat boşanmak üzere olduğu için bebeği aldırdığını beyan etmiştir. Röportajında maço erkeklerden hoşlandığını ve evliliğe sıcak baktığını dile getirmiştir.

Umutsuz Ev Kadınları, Sırtımdan Vuruldum, Ayrı Dünyalar, Gurbetçiler, Polis Dünyası, İbret, Sümbülteber, İffet gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.