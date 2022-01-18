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Bilim kurgu filmi Devs' in analizi

Bilim kurgu filmlerine tutkun olan okuyucularımıza çok az bilinen bir film önerisiyle geldik. Filmimizin adın Devs Film bulunduğu bilim kurgu kategorilerin dışında yer alarak aslında çok fazla bilinmemektedir. Devs filminin konusu, analizi, fragmanı, ımdb puanına haberimizin detaylarında yer verdik. İşte Devs filminin incelemesi...

18 Ocak 2022 Salı 22:16
Bilim kurgu filmi Devs' in analizi
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Geçtiğimiz yıl pek çok film tutkunun haberinin dahi olmadığı bir bilim kurgu filmi önerisiyle yazımızda buluştuk. Film kendine müstahak bir yapısıyla çoğunluğun bilmediği bir düzeyde. Filminin adı Devs. Kendisini farklı olmasına itense senaryosunun yanı sıra hikâyenin yansıtılış şekli olmaktadır.

Hulu’ ya ait olan bu filmin konusuysa tam olarak şu şekildedir. Yeni iletişim teknolojilerinin bir araya toplamasıyla iletişim sınır tanımaz bir hale gelerek farklı boyutlara bürünmektedir. Bir kadın ise böyle teknolojik şirketlerin arasında çalışmakta bulunan sevgilisinin kayıp olmasıyla onu aramaya yoluna düşer. Film tam bu hikâyenin bahsedildiği nitelikte başlar. Aslında hepimiz bunda farklı olan nedir klasikleşmiş bir hikâye deriz fakat olağan şudur ki. Adamın kaybolmasının bazı nedenler örtüşmemesi farklı bazı sırların kapısını aralamaktadır. Kadın sevgilisine yönelik bilgiler keşfetmeye başladıkça kaybolma nedeninin altında kimyasal bazı unsurlar yatmaktadır. Bu unsurların temelindeyse belirtilen şirketin içeriği yatmaktadır.

Devs İncelemesi

Aslında dizi seyircinin bir filmde aradığı her şeyi karşılamaktadır. Fakat şu da vardır ki bu tarz filmler herkesin kişisel zevkleri arasında olmayabilir. Çünkü film kurgu yapısında bulunduğu için çoğu yerlerde yavaşlar bir modda kendini göstermektedir. Eğer ki bu yerleri sabırla atlatırsanız sonunda aradığınız şeyi bulmanız muhtemeldir.

Dizi boyunca en çok yansıttığınız duygular arasındaysa merak ağır basacaktır. Gizemli bir filmin içeriğine girdiğinizden itibaren sürükleyiciliğini tadacaksınız. Filmin en sevdiğim noktasıysa gizem içinde ilerleyişini çok fazla dışa yansıtmamasıdır. Asılında bir nevi uzatmadan kısa zaman diliminde size ne vermek istediğinizin aktaran filmler arasında yer almaktadır.

Devs Spoiler’lı İnceleme

Dizinin baş karakterinin ismi Lily . Lily’ nin katalize edilen bazı davranışlarını hoş bulmayabilirsiniz. Bunun yanı sıra halihazırda anlaşılan o ki sevgilisinin aslında bilinenden çok farklı bir ajan olduğuna şahit olacaktır. Bu öğrendiği bilgi sayesinde aslında daha karmaşık bir duygular ve hal içinde yer alacaktır. Film fizik konusunda temel bir noktaya da ağırlaşmıştır. Kuantum teknolojisi filmin her içeriğinde ayrı bir yer etmektedir



Son Güncelleme: 18.01.2022 22:16
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Anahtar Kelimeler:
BilimkurguDevsFilmKuantum
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