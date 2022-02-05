Beyazıt Gülercan kimdir? Kaç yaşındadır?

Beyazıt Gülercan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde Gülercan’ın biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Beyazıt Gülercan

28 Ekim 1949 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Ezel dizisinde Ömer’in babası rolünü canlandırmıştır. Güz Sancısı, Kırık Kanatlar, Unutma Beni projelerinde rol almıştır. Lodos adında bir kitap yazmıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve yönetmenlik yapmıştır. Son projesi Kehribar dizisi olmuştur. Dizide Burhan karakterine hayat vermiştir.