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Berk Yaygın kimdir, kaç yaşında? Berk Yaygın hakkında bilgiler

Son olarak Şampiyon dizisinde rol alan Berk Yaygın kimdir, kaç yaşında öğrenmek isteyen okurlarımız için Berk Yaygın hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:12
Berk Yaygın kimdir, kaç yaşında? Berk Yaygın hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon adlı dizide oyunculuğunu sergileyen Berk Yaygın hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Berk Yaygın kimdir?

Berk Yaygın, 4 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, ilk ekran deneyimini 2010 yılında Mükemmel Çift dizisiyle yaşamıştır. 2019 Yapı Kredi Affife Tiyato Ödüllerinde Teftişör Tiyatro oyununda yardımcı rolde yılın enbaşarılı erkek oyuncusu ödülünü almış, Eymen Akbaykal ile 2016 yılında hayatını birleştirmiştir.

Berk Yaygın’ın rol aldığı dizi ve filmler

Şampiyon (2019)

Dolunay (2017)

Seviyor Sevmiyor (2016)

Güllerin Savaşı (2014)

Sürgün (2013)

Eve Düşen Yıldırım (2012)

Yangın Var (2011)

Bir günah Gibi (2011)

Mükemmel Çift (2010)



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:12
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Berk YaygınŞampiyon
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