Beril Eda Yeşil kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

Beril Eda Yeşil aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde güzel oyuncunun biyografi detaylarına yer verilmiştir.
Beril Eda Yeşil
7 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Layla Şirin Cast Ajans ile birlikte çalışmaktadır. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde rol almıştır. Dizide Feride karakterine hayat vermiştir. Rol arkadaşı Batuhan Soncul ile aşk dedikodularına ismi karışmıştır.
Aslen nereli olduğu, eğitim durumu ve özel hayatı hakkındaki bilgiler bilinmemektedir.
Son Güncelleme: 16.02.2022 11:18