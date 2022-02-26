Berhan Şimşek kimdir? Nerelidir? Kariyeri hakkında bilgiler

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Berhan Şimşek kimdir?

15 Mayıs 1958 tarihinde’ta doğan Berhan Şimşek, dizi ve sinema oyunculuğu yapmaktadır. Ayrıca 2002 yılında Meclisteİstanbul Millletvekilliği yapmıştır. Bunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanlığı’da yapan Şimşek, 1999 yılında spiker olan Burçin Atılgan ile dinya evine girmiştir. 6 yıl sonra 2005 yılında bu evlilikleri sonlanan çiftin Aslı Alime isimli bir kızları vardır.

Eğitim hayatının ilk basamağı olan ilkokulu Bayburt’ta okuyan Şimşek daha sonrasında İstanbul’da Abdülhakhamit Akşam Okulu ve Vefa Lisesi’ne gitmiştir. Üniversite diplomasını 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden alan Şimşek daha sonrasında Yeditepe Üniversitesinde Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku Bölümüne yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yer aldığı projeler nelerdir?

Sevgili Oğlum, Batak, Mahmudo ile Hazel, Antepli, Mecnun, Son Akın, Islak Güneş, Azrailin Elçileri, Zavallılar, Aşk ve Para, Vurgun, Zamansızlar, Her Gece Bodrum, Uzlaşma, Kurt Kanunu, Yolcu, Yahya Kaptan, Hoşçakal Yarın, Acı Gönül, Keje, Mumya Firarda ve Kameranın Ardındaki Kadın isimli projelerde yer alan Berhan Şimşek kariyerinde birçok başarıya imza atmış bulunmaktadır.

