Berhan Şimşek kimdir? Nerelidir? Kariyeri hakkında bilgiler

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Berhan Şimşek kimdir?
Eğitim hayatının ilk basamağı olan ilkokulu Bayburt’ta okuyan Şimşek daha sonrasında İstanbul’da Abdülhakhamit Akşam Okulu ve Vefa Lisesi’ne gitmiştir. Üniversite diplomasını 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden alan Şimşek daha sonrasında Yeditepe Üniversitesinde Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku Bölümüne yüksek lisansını tamamlamıştır.
Yer aldığı projeler nelerdir?
Sevgili Oğlum, Batak, Mahmudo ile Hazel, Antepli, Mecnun, Son Akın, Islak Güneş, Azrailin Elçileri, Zavallılar, Aşk ve Para, Vurgun, Zamansızlar, Her Gece Bodrum, Uzlaşma, Kurt Kanunu, Yolcu, Yahya Kaptan, Hoşçakal Yarın, Acı Gönül, Keje, Mumya Firarda ve Kameranın Ardındaki Kadın isimli projelerde yer alan Berhan Şimşek kariyerinde birçok başarıya imza atmış bulunmaktadır.