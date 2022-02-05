BBC One ve HBO Max’in ortak olarak yaptığı The Girl Before dizisine bir ünlü isim daha ekleniyor. Ben Hardy The Girl Before’da yer alacak. Toplam 4 bölüm sürmesi planlanan dizi J.P Delaney’in kitabından uyarlanacak.
Ben Hardy’nin ise dizide Simon karakterini canlandırması bekleniyor. Emma’nın kız arkadaşı olan Simon’un hikayesi ilgi çekici. Emma’yı korumak için elinden geleni yapmaya çalışan Simon bakalım nelerle karşı karşıya kalacak. X-Men: Apocalypse, Bohemian Rhapsody gibi ünlü filmlerde oynamış olan yetenekli oyuncu Ben Hardy, bu sefer de The Girl Before’da yer alacak.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:28