BBC One ve HBO Max’in ortak olarak yaptığı The Girl Before dizisine bir ünlü isim daha ekleniyor. Ben Hardy The Girl Before’da yer alacak. Toplam 4 bölüm sürmesi planlanan dizi J.P Delaney’in kitabından uyarlanacak.

The Girl Before dizisi bir mimar tarafından tasarlanan ultra minimalist bir eve taşınan Jane’in hikayesini konu alacak. Evde yaşamaya devam ettikçe garip olayların döndüğünü fark eden Jane, Emma ile ilgili bir keşfe çıkarak neredeyse aynı kişi olduklarının fakrına varır.

Ben Hardy’nin ise dizide Simon karakterini canlandırması bekleniyor. Emma’nın kız arkadaşı olan Simon’un hikayesi ilgi çekici. Emma’yı korumak için elinden geleni yapmaya çalışan Simon bakalım nelerle karşı karşıya kalacak. X-Men: Apocalypse, Bohemian Rhapsody gibi ünlü filmlerde oynamış olan yetenekli oyuncu Ben Hardy, bu sefer de The Girl Before’da yer alacak.