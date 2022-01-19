Ben Bir Denizim Filmin konusu ve yapılan yorumlar

Adana Altın Koza Film Festivali’nde yoğun ilgi gören Ben Bir Denizim adlı film ülkeler arasında beğeniler topladı. Oyuncu kadrosunda ki yetenekli ve başarılı isimler de yerini alarak kaliteli bir proje ortaya çıkardılar. Başarılı filmin konusu da şu şekilde;

Gündem de yer alan konuları ele alan film geçtiğimiz zamanlarda gündem de olan Kağıttan Hayatlar filmi gibi bir giriş yaptı. İstanbul da yaşamına devam etmeye çalışan Deniz harçlıklarını çıkarabilmek için sokak sokak gezerek arkasına aldığı arabası ile yollara çıkar. Hayatını ilerletebilmesi için karton toplayan Deniz son zamanlarda istenilen miktarda kağıt toplayamadığı için patronundan sert sözler işitir. Patronu ise öz babasıdır. Babasının bu zorlu şartlarına ayak uydurmaya çalışan Deniz pes etmeden hayatına devam eder.

Ben Bir Denizim filmin yorumları

Film 75 dakika boyunca seyircilerine keyifli anlar yaşatır. Oyuncu kadrosunda ki başarısı ile dillere destan bir yetenek ile gündeme geldi. Gökberk Polat, Serkan Keskin, Sitare Akbaş, Celil Nalkaçan, Seda Akman, Aslı Sancar, Hakan Can Kardiganoğlu, Ahmet Kuzey Çiçek gibi isimler diziye can verdi.

İzleyicilerden tam not alması filmin ne kadar güzel olduğunu da gösteriyor. Final sahnesinde yaşanan olayın son noktayı koyması herkesi ekranlara büyüledi. Gündem de yer alan konuların anlatılması babanın cahilliği ve küçük Deniz’in hayata tutunma çabaları görülüyor. Netfilix de puanlaması epey yüksek olan film beğenileri toplamayı başardı.