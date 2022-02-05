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Belma Canciğer kimdir? Nerelidir? Belma Canciğer kaç yaşındadır?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan oyuncu Belma Canciğer, oyunculuk yeteneğini bir çok dizide ve filmde yer alarak seyirciye göstermiştir. Yahşi Cazibe dizisinde büyük ilgi çeken ve seyirciye kendini sevdirmeyi başaran oyuncu Belma Canciğer hakkındaki tüm detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:13
Belma Canciğer kimdir? Nerelidir? Belma Canciğer kaç yaşındadır?
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Belma Canciğer kimdir?

16 Aralık 1972 yılında Bursa’da doğan güzel oyuncu, 49 yaşındadır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Aslen Bursalı olan oyuncunun bir de ablası vardır.  1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Yahşi Cazibe dizisinde Makbule karakterine hayat vererek adından söz ettirmeyi başarmış ve kendini seyirciye sevdirmiştir. Sil Baştan isimli dizide de rol almıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:13
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Belma CanciğerOyuncu
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