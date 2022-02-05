beIN CONNECT nisan ayında neler var?

Beın CONNECT nisan ayı neler var?

Nisan ayında iddialı bir şekilde DigiTürk platformunda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır. Londra’da Victoria döneminde harika kabiliyetlere sahip olan grup kadınların başından geçen hadiseler anlatılmaktadır.

Ann Skelly, James Norton, Tom Riley, Laura Donnelly, Pip Torrens, Dennis O’Hare, Olivia Williams, Ben Chaplin, Nick Frost gibi ünlüler oyuncular kadrosunda yer almaktadır.

HBO yapımı miniolarak ABD’DEN 24 saat sonra 19 Nisan Pazartesi günü yayında olacaktır. Pensilvanya’nın küçük kentinde işlenen cinayetin çözülmesi için dedektifin başından geçen olaylar anlatılmaktadır.

Güney Afrika hapishanesinden kaçış öyküsünü anlatan ‘pretoria’dan Kaçış’ gerçek bir hikâyeden esinlenmiştir. 11 Nisan tarihinde yayınlanacaktır.

Anya Taylor-Joy'un oynadığı "Emma", 2021 Akademi Ödülleri'nde "En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" dallarında aday gösterildi. beIN CONNECT'in şu anda 100'den fazla Oscar'ı var.

