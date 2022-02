Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında ) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix’de altı bölümlük mini dizi olan Sarah Pinborough'un 2017’de yazdığı romandan uyarlanan Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) izleyicilerden tam not altı. Dizi patronuyla aşk yaşayan bir kadının hayatının anlatıldığı alışılmışın dışında bir aşk üçgenini konu alıyor.

Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) Konusu Nedir?

Louise, oğlunu tek başına büyütmeye çalışan genç bir annedir. Geçimini sağlayabilmek için bir psikiyatri kliniğinde sekreter olarak çalışmaya başlar. Bir gün barda David adında bir adamla tanışır ve aralarında bir etkileşim olur. Daha sonra Louise, David’in çalıştığı klinikte psikiyatr olduğunu fark eder. Çok geçmeden Louise kendini patronuyla gizemli bir ilişki içinde bulur. Tesadüfler devam ederken Louise, David’in karısı olan Adele ile karşılaşır ve aralarında beklenmedik bir arkadaşlık başlar. Başlarda izleyiciler dizinin aşk üçgenini konu aldığını düşünse de olaylar çok daha karmaşık ve gizemli hale gelir.

Netflix’de Yayınlanan Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimlerdir?

Louise Bansley (Simona Brown):

Adele Ferguson (Eve Hewson):

David Ferguson (Tom Bateman):

Louis’e Londra’da hayatını sürdürmeye çalışan bekâr bir annedir. Birkaç yıl önce eşini kaybetmiş ve küçük çocuğu ile hayatını devam ettirebilmek için klinikte sekreter olarak çalışmaktadır. Fakat bir anda kendini patronu ve onun karısıyla gizemli bir ilişki içinde bulur.Adele dizinin kötü karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Eşi David bir psikiyatr ve Louise de onun kliniğinde çalışmaktadır. Eşinin hayatını kontrol etmeye çalışan gizemli ve ikiyüzlü amacına ulaşabilmek adına her şeyi yapabilecek bir karakter.David bir psikiyatr ve eşi Adele ile büyük problemler yaşamakta olan bir adamdır. Eşinin psikolojik sıkıntıları olduğunu farkında olan fakat kendi psikiyatr olmasına rağmen buna çözüm bulamayan karakterimiz bir süre sonra klinikte çalışan Louise ile ilişki yaşamaya başlar.