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Begüm Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Begüm Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Begüm Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:59
Begüm Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Begüm Yılmaz gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Begüm Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Begüm Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Begüm Yılmaz Biyografisi

14 Mart 1966 yılında Ankara’da dünyaya gelen Begüm Yılmaz, şu an 33 yaşını geçirmektedir. 2008 yılında Miss Globe Turkey unvanını kazandı. Kendisi 179 cm boyundadır ve güzel bir modeldir.

İlk kez bazı dizilerde oynayarak oyunculuk deneyimi yaşadı. İlk olarak Beyaz Karanfil adlı dizide Aysun karakterini oynadı ve büyük beğeni topladı. Yakın zamanda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Fabrika Kızı adlı dizide Damla Gül karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Begüm YılmazFabrika Kızı
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