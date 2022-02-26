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Begüm Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Begüm Topçu merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Begüm Topçu hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

26 Şubat 2022 Cumartesi 02:03
Begüm Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Begüm Topçu 3 Haziran 1985 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Begüm Topçu’nun kendisinden büyük bir abisi bulunmaktadır. Deniz Yıldızı isimli diziyle tanınan Begüm Topçu aynı dizide yer alan Cantuğ Turay ile evlidir. Hoşgeldin Çocuk, Ankara Yıldızı Radyo Programı ve Er Meydanı isimli programlarda sunuculuk yapan Begüm Topçu Aşkların En Güzeli, Kınacılar Konağı ve Acemi Anneler dizilerinde de rol almıştır. Begüm Topçu Ogün Dalka Renk isimli albümünde Uyan isimli şarkıyı seslendirmiş ve sesi ile herkesi büyülemiştir.



Son Güncelleme: 26.02.2022 02:03
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