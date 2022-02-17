Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?

Begüm Atak kimdir? Kimle evli? Nerede yaşıyor? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? soruları merak edilenler arasında yer aldı.

Begüm Atak kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

10 Şubat 1984 tarihinde doğmuş olan ünlü oyuncu Begüm Atak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Birden fazla dizi ve sinema filminde oynamış güzel oyuncu son olarak FOX TV’de yayınlanmış olan Adı Mutluluk dizisinde rol almış ve dizide İpek karakterine hayat vermiştir. Begüm Atak aslen Ankaralıdır.

Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları

Üç Tekerlekli Araba ve Lysistrata isimli tiyatro oyunlarında rol almıştır. Can Atak’la birlikte evliliğini sürdürmektedir.

2015 - Adı Mutluluk

2014 - Ah Neriman

2009-2010 - 4.Osman

2008-2009 - Bizim Evin Halleri