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Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?

Adı Mutluluk dizisinin başarılı oyuncusu Begüm Atak'ın hayatı ve kimle evli olduğu hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Begüm Atak'ın daha önce yer aldığı yapımlar araştırılıyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 11:24
Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?
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Begüm Atak kimdir? Kimle evli? Nerede yaşıyor? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? soruları merak edilenler arasında yer aldı.

Begüm Atak kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

10 Şubat 1984 tarihinde doğmuş olan ünlü oyuncu Begüm Atak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Birden fazla dizi ve sinema filminde oynamış güzel oyuncu son olarak FOX TV’de yayınlanmış olan Adı Mutluluk dizisinde rol almış ve dizide İpek karakterine hayat vermiştir. Begüm Atak aslen Ankaralıdır.

Üç Tekerlekli Araba ve Lysistrata isimli tiyatro oyunlarında rol almıştır. Can Atak’la birlikte evliliğini sürdürmektedir.

Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları

2015 - Adı Mutluluk 

2014 - Ah Neriman

2009-2010 - 4.Osman

2008-2009 - Bizim Evin Halleri



Son Güncelleme: 17.02.2022 11:24
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Anahtar Kelimeler:
Begüm AtakAdı MutlulukDizi
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