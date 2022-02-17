Begüm Atak kimdir, kaç yaşındadır? Begüm Atak nerelidir?

Begüm Atak kimdir? Kimle evli? Nerede yaşıyor? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? soruları merak edilenler arasında yer aldı.
Begüm Atak kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?
10 Şubat 1984 tarihinde doğmuş olan ünlü oyuncu Begüm Atak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Birden fazla dizi ve sinema filminde oynamış güzel oyuncu son olarak FOX TV’de yayınlanmış olan Adı Mutluluk dizisinde rol almış ve dizide İpek karakterine hayat vermiştir. Begüm Atak aslen Ankaralıdır.
Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları
2015 - Adı Mutluluk
2014 - Ah Neriman
2009-2010 - 4.Osman
2008-2009 - Bizim Evin Halleri
Son Güncelleme: 17.02.2022 11:24