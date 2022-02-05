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Bedii Akın kimdir? Bedii Akın hakkında bilgiler

Bedii Akın’ın kim olduğu merak edilirken oyuncunun hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. İşte Bedii Akın’ın yer aldığı dizi ve filmler

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:50
Bedii Akın kimdir? Bedii Akın hakkında bilgiler
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19 Nisan 1985 yılında dünyaya gelen oyuncu ilk olarak ‘Aşk Emek İster’ dizisi ile karşımıza çıktı. Daha sonra Japonya’ya giderek kısa filmlerde rol alan oyuncu Türkiye’de birçok kişi tarafından beğenilerek izlenen Dağ 2 sinema filminde rol aldı. Türkmen Baturu Boran kişiliğine can veren oyuncu aynı zamanda ‘Börü’ dizisinde de yer aldı.  Ünlü yazar Bedii Faik Akın’ın torunu olan oyuncu eğitimine Londra’da master yaparak tamamladı. Oyunculuk eğitimi alarak Londra’da yaşamak istediğini belirten oyuncu aslen Balıkesir Bandırmalı’dır.




Son Güncelleme: 05.02.2022 13:50
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Bedii AkınOyuncuYazar
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