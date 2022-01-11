BBC'den enfes bir dram daha: Time dizisi konusu nedir?

Sean Bean ve Stephen Graham ikilisi dahil oldukları her hikâyeye renk katmaları ile sinema dünyasında tanınıyor. Rol ayrımı yapmadan birbirinden farklı karaktere bürünmeleriyle oldukça hayran kalınıyorlar. Son olarak BBC’nin yalnızca 3 bölüm olan Time ile yeniden bir araya geliyorlar. Daha önce kendilerini The Virtues, White House Farm, The Frankenstein Chronicles, World on Fire gibi yapımlarda izlemiştik.
Time dizisi hapishanede geçen oldukça dramatik unsurların yer aldığı bir dizi olarak seyirciyi oldukça sarsacak gibi duruyor.
Time dizisi konusu
Stephan Graham’ın hayat verdiği Eric Mcnally karakteri ise hapishanede gardiyanlık yapar. Ancak Eric için oldukça zor bir durum vardır. Koğuşlardan birinde oğlu yatmaktadır ve bu durum gizli kalmalıdır. Aksi takdirde diğer mahkumlar bu durumu kötüye kullanarak gardiyan Eric’e istediklerini tehditle yaptıracaklardır.
Dizinin yönetmen koltuğunda Lewis Anold yer almaktadır. Senaryosunu ise Jimmy Mcgoven yazmaktadır. Dizideki iki karakter aracılığıyla insanın iç dünyasında saklanmış pek çok duygu açığa çıkmaktadır. İnsanların iç ve dış dünyayla mücadele etme yolunda yaşadıkları ve kendilerini nasıl konumlandıracakları dizi ilke oldukça güzel aktarılmaktadır.
IMDB listesinde 8,6 puan alarak oldukça iyi bir derece elde eden dizide yer alan bazı karakterler ve hayat verdikleri roller;
- Sean Bean – Mark Cobden
- Stephen Graham – Eric McNally
- James Nelson-Joyce – Johnno
- Hannah Walters – Sonia McNally
- Dean Fagan – Stevie
- Jack McMullen – Daniel
- Paddy Rowan – David McNally