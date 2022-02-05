Başarılı oyuncu Tilbe Saran kimdir? Nerelidir? Tilbe Saran nerede yaşıyor?

20 Mayıs 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tilbe Saran Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başladığı eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde devam ettirmiştir. Oyuncunun annesi bir dönem İstanbul Üniversitesi’nde Antropoloji Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Şimdilerde Kadir Has Üniversitesi’nde eğitmenlik yapan oyuncu birçok projede yer almıştır. Yer aldığı projelerden bazıları ise şunlardır:
- 2020 Menajerimi Ara
- 2017 İstanbullu Gelin
- 2016 Cesur ve Güzel
- 2016 Göç Zamanı
- 2014 Şeref Meselesi
- 2010 Yer Gök Aşk
- 2008 Beni Unutma
- Çalıkuşu
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:20