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Başak Köklükaya kimdir, kaç yaşındadır? Başak Köklükaya’nın hayatı

Son olarak Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Başak Köklükaya, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başak Köklükaya’nın hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Başak Köklükaya kimdir, kaç yaşındadır? İşte Başak Köklükaya’nın hayatı ile ilgili bilgiler...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:55
Başak Köklükaya kimdir, kaç yaşındadır? Başak Köklükaya’nın hayatı
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Başak Köklükaya’nın hayatı

19 Nisan 1974 tarihinde hayata gelen Başak Köklükaya, Ankara doğumludur. Eğitimini doğup büyüdüğü Ankara’da alan Köklükaya, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi’nde de eğitimine devam eden Köklükaya, burada Tiyatro Bölümü’nü bitirmiştir.

Eğitimin hayatından sonra oyunculuk yapmaya başlayan Köklükaya, ilk olarak Yazlıkçılar dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Sonrasında ise Bizimkiler dizisinde yer alan Köklükaya, burada izleyicilerin dikkatini çekti.

Çemberimde Gül Oya, Üçüncü Sayfa, İtiraf, Derviş, Organize İşler, İşe Yarar Bir Şey, Fi gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu, son olarak Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinde Atiye'nin annesi olarak rol almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:55
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