İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj dönemi ücretleri 1276 TL'ye yükseltildi..
Son Dakika
Öğrenciler dikkat! 2022 yılı staj...
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği aşk orucunu bozdu!
Son Dakika
Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra girdiği...
2022 yılı kira artış oranları belirlendi! Ocak ayı kira artışı ne kadar oldu?
Son Dakika
2022 yılı kira artış oranları...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özeti

Baş Tacım dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kanal 7'nin yeni Hint dizisinin son bölümünün özeti merak edilmektedir. Baş Tacım dizisinin 4.bölümünde ne oldu. Bu haberimizde Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özetini sizler için derledik. İşte Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özeti...

06 Ocak 2022 Perşembe 15:13
Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özeti
Takip Et:

Baş Tacım dizisi

Baş Tacım dizisi 4.bölümü 24 Haziran Perşembe ekranlara gelecek. 4.bölümde Rasika’nın gelmesiyle başlar. Elindeki çiçekler herkesin dikkatini çekmiştir.Manşu elindeki çiçeği sorar. Arçu ve Sulochana ile arasını iyi tutmak için harekete geçer. Arçu benim de kızım diyerek yaptığı hatadan dolayı özür diler.

Rasika ve Manşu yemek hazırlarken, neden özür dilediğini sorar . O sırada Satiş ve annesi gelir. Sulochana neden geldiklerini merak eder. Satiş ve annesi Sulochana ile konuşmaya geldiğini belirtir. Arçana ve aile, Satiş’in evlenmekten vazgeçtiğini anlar. Fakat durum çok farklıdır. Damat tarafı Arçana hakkında duyduklarını söyler.  Satiş ve annesi dışardan söylenenleri umursamadıklarını buraya sadece düğün tarihi ve gelini görmeye geldiklerini söylerler.Arçana mutlu olur. Rasika, Acit’i arayarak planın işe yaramadığını söyler. Başka bir plan ayarlar.

Acit’in ayarladığı kişi Satiş’in annesini arayarak Arçana hakkında iftira atar. Satiş’in annesi kadına fırça atarak telefonu kapatır. Herkes evliliğin bitireceğini düşünür. Kadın, Arçana’yı kendi tanıması gerektiğini söylerek iftirayı umursamaz. Diğer gün Satiş’in kaynanası Sulochana’yı arayarak Arçana ile görüşmek istediğini dile getirir. Ev halkı bu durumu uzun zamandır beklemektedir.

Arçana, telefonda ne konuştuklarını merak eder ve telefon konuşmasını dinler. Satiş ,Arçana ile dışarıda buluşmak istemektedir.Sulochana, bu teklifi kabul etmesini ister. Arçana’yı buluşma için hazırlarlar. Satiş, Arçana’yı evinden alır. İlk defa yemek yemeğe dışarıya çıkarlar. Yolda giderken araba arızalanır. Satiş, arabayı tamir edebilecek yer arar. Arabayı tamir ettirdikten sonra Satiş, Arçana’yı çok pahalı bir restorana getirir. Arçana mekanın pahalı olduğunu düşünür ama Satiş istediğini yiyebileceğini söyler.  Mekandan çıktıktan sonra yanlarına biri gelir ve Arçana hakkında iftirada bulunur. Satiş, Arçu hakkında bu iftiraya inanır. Bu iftirayı ayarlayan kişi Manşu’nun kardeşi Acit. İftirayı atan adam Acit’in yanına gelerek planın işlediğini söyler.

Satiş morali bozulsa da Arçu’ya herhangi bir şey demez. Arçu’da bu iftiralara karşı ağlar. Satiş bu iftiralara takılmadığını söyler. Arçu’ya da takılmamasını söyler.

Arçana, eve geldiğinde çok üzgündür. Ev halkı durumu merak eder ama Arçana’nın üzerine gitmezler. Acit planı işlemeye devam etmektedir.


Son Güncelleme: 06.01.2022 15:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baş Tacım DizisiBaş Tacım Hint DizisiBaş Tacım Dizisi 4.bölüm özeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk Mantık İntikam dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Aşk Mantık İntikam dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?
Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?
Netflix Outer Banks dizisi konusu, analizi ve oyuncu kadrosu
Netflix Outer Banks dizisi konusu, analizi ve oyuncu kadrosu
Collateral (Tetikçinin Gecesi) film konusu, oyuncuları ve analizi
Collateral (Tetikçinin Gecesi) film konusu, oyuncuları ve analizi
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları
Baş Belası dizisi İpek kimdir? (İrem Helvacıoğlu)
Baş Belası dizisi İpek kimdir? (İrem Helvacıoğlu)

Popüler Haberler

Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özeti
Sosyal yardım desteği ikinci kez alınabiliyor mu?
7 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Ocak Cuma at yarışı programı
Aşk Mantık İntikam dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?
TJK 6 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Bir Zamanlar Çukurova Demir Neden Çıktı Yerine Kim Gelecek?
Netflix Outer Banks dizisi konusu, analizi ve oyuncu kadrosu
Collateral (Tetikçinin Gecesi) film konusu, oyuncuları ve analizi
MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları
Baş Belası dizisi İpek kimdir? (İrem Helvacıoğlu)
Rüyada soğan görmek ne demek? Rüyada soğan almak ne anlama gelir?
Simit satma şartları nelerdir? Simit tezgâh fiyatları ne kadar?
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 26 Kasım 2021 Cuma
Baş Tacım dizisi 11. bölüm özeti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yunus Emre Yıldırımer kimdir
Aşk Mantık İntikam dizisinde çalan şarkılar!
A101 market aktüel ürünlerinde İgloo oto buzdolabı satışa sunuldu
GSS borç itiraz dilekçesi nasıl yazılır? Borç sorgulama işlemleri
Baş Belası dizisindeki Betül kim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.