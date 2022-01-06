Baş Tacım dizisinin 4.bölüm özeti

Baş Tacım dizisi

Baş Tacım dizisi 4.bölümü 24 Haziran Perşembe ekranlara gelecek. 4.bölümde Rasika’nın gelmesiyle başlar. Elindeki çiçekler herkesin dikkatini çekmiştir.Manşu elindeki çiçeği sorar. Arçu ve Sulochana ile arasını iyi tutmak için harekete geçer. Arçu benim de kızım diyerek yaptığı hatadan dolayı özür diler.

Rasika ve Manşu yemek hazırlarken, neden özür dilediğini sorar . O sırada Satiş ve annesi gelir. Sulochana neden geldiklerini merak eder. Satiş ve annesi Sulochana ile konuşmaya geldiğini belirtir. Arçana ve aile, Satiş’in evlenmekten vazgeçtiğini anlar. Fakat durum çok farklıdır. Damat tarafı Arçana hakkında duyduklarını söyler. Satiş ve annesi dışardan söylenenleri umursamadıklarını buraya sadece düğün tarihi ve gelini görmeye geldiklerini söylerler.Arçana mutlu olur. Rasika, Acit’i arayarak planın işe yaramadığını söyler. Başka bir plan ayarlar.

Acit’in ayarladığı kişi Satiş’in annesini arayarak Arçana hakkında iftira atar. Satiş’in annesi kadına fırça atarak telefonu kapatır. Herkes evliliğin bitireceğini düşünür. Kadın, Arçana’yı kendi tanıması gerektiğini söylerek iftirayı umursamaz. Diğer gün Satiş’in kaynanası Sulochana’yı arayarak Arçana ile görüşmek istediğini dile getirir. Ev halkı bu durumu uzun zamandır beklemektedir.

Arçana, telefonda ne konuştuklarını merak eder ve telefon konuşmasını dinler. Satiş ,Arçana ile dışarıda buluşmak istemektedir.Sulochana, bu teklifi kabul etmesini ister. Arçana’yı buluşma için hazırlarlar. Satiş, Arçana’yı evinden alır. İlk defa yemek yemeğe dışarıya çıkarlar. Yolda giderken araba arızalanır. Satiş, arabayı tamir edebilecek yer arar. Arabayı tamir ettirdikten sonra Satiş, Arçana’yı çok pahalı bir restorana getirir. Arçana mekanın pahalı olduğunu düşünür ama Satiş istediğini yiyebileceğini söyler. Mekandan çıktıktan sonra yanlarına biri gelir ve Arçana hakkında iftirada bulunur. Satiş, Arçu hakkında bu iftiraya inanır. Bu iftirayı ayarlayan kişi Manşu’nun kardeşi Acit. İftirayı atan adam Acit’in yanına gelerek planın işlediğini söyler.

Satiş morali bozulsa da Arçu’ya herhangi bir şey demez. Arçu’da bu iftiralara karşı ağlar. Satiş bu iftiralara takılmadığını söyler. Arçu’ya da takılmamasını söyler.

Arçana, eve geldiğinde çok üzgündür. Ev halkı durumu merak eder ama Arçana’nın üzerine gitmezler. Acit planı işlemeye devam etmektedir.