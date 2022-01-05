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Baş Tacım dizisi 11. bölüm özeti

Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hint dizisi Baş Tacım dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 5 Temmuz Pazartesi yayınlanacak olan on birinci bölümünde neler olacak? Baş Tacım dizisi 11. bölümde neler yaşanacak? İşte ayrıntılar.

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:14
Baş Tacım dizisi 11. bölüm özeti
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Kanal 7 ekranlarının yeni dizisi Baş Tacım dizisinde 5 Temmuz Pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde Bay Vişvarsa Arçu'ye düşünmesi için zaman verir neticesini kendisine bildirmesini ister. Araçana ilk teklifte evlilik kabul etmesede daha sonra annesinin telkinleri neticesinde evlilik hakkında fikirlerini değiştirir ve teklifi kabul eder.

Pazar yerinde Savitha pazarcı ile konuşmaya başlar ve kızın bekar olduğunu sezer ve hemen orada oğluna ayarlamaya çalışır. Oğlu ile onu evlendireceğini ifade eden Savitha kendisinden daha çok patates alacağını ifade eder.Soluchana ise arkasından ona yaklaşır ve utanmaz der. Oğluna bu şekilde kız ayarlamanın ayıp olduğunu ifade eder. Savitha ise oğlan benim size ne oluyor diyerek çıkışmaya başlar.

Varşa ise mevcut işine sahip çıkmaz ve işe geç kalır. Bu duruma sinirlenen patronu ise onu işten kovar. Varşa yine ağlamaya sızlamaya başlar ve tekrardan işe kendini kabul ettirmeyi başarır.

Patronu onu bu sebepten dolayı işten kovduğuna pişman olur ve ondan çok çok özür diler ve ailesine bakmak zorunda olduğunu idrak eder.

Varsa işe tekrar alındığı için çok neşelidir ama arkadaşları hemen onu aklını çelmeye çalışır ve patrondan izin aldıklarını ifade ederek beraber sinemaya gidebileceklerini söylerler. Ama bir bakarlar patronları da aynı sinemada film izlemek için bilet almışlardır.

Varşa ile patron sinema çıkışında çarpışır ve karşı karşıya gelirler. Patron ise bu duruma tekrar çok kızar ve sen bakıma muhtaç bir ailenin kızı değilsin demeye başlar. Varşa ise yalan konuşmadığını paraya ihtiyacının olduğunu tekrar tekrar söyler.


Son Güncelleme: 05.01.2022 13:14
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