Baş Tacım 2. bölümde neler yaşandı? Baş Tacım 2. bölüm özeti

Baş Tacım dizisi 2. bölümde neler oldu? Sorusunun yanıtı merak edildi. Manav, yolda gördüğü Arça’nın iyi kalbine aşık olacak. Arça ise takip edildiğinin farkında değildir.

2. bölümde neler oldu?

Arça, hırsız çocuğu sinirli kalabalıktan kurtarıyor

Manav, Arça’nın yaptığı iyiliği fark ediyor

Manav ve Arça aynı anda trende olacaklar

Arça ve ailesi düğüne gidecek

Sulochana kızını zengin Satiş ile evlendirecek

2. bölüm Arça’nın eve gelmesiyle başlıyor. Onu, küçük yeğeni Huni karşılar. Arça, yeğeni ile ilgilenir ve aldığı sarileri gösterir. Arça’nın babası ile abisi bu esnada evin ekonomisi hakkında konuşmaktadır. Sulochana, evde duran altınları gösterir ve evlenecek ilk kızına takacağını söyler. Akşam gidecekleri düğünde Arça’nın takmak istediği altınları gösterir. Bu esnada odaya Arça’nın kız kardeşleri Varşa ve Vaishali girer.

Varşa, altınların hepsinin ablasının olacağını düşünür ve kıskanır. Sinirle odadan çıkar. Arça peşinden gider ve hiçbir şey istemediğini, düğünde istediğini takabileceğini söyler. Anneleri duruma sinirlenir. Varşa’nın kolundan tutarak, çocuklarını ayırmadığını ve her şeyin bir zamanı olduğunu söyler.

Sulochana, kızının görgüsüzlüğüne çok sinirlenir ve bütün altınları uzatarak hepsini ona verir. Varşa kendi odasına çıkar. Arça ve annesi diğer odada ağlamaktadır.

Arça, yeğeni Huni’yi okula götürür. Dönüş yolunda küçük bir çocuğun yere düşen parayı çaldığını fark eder. Paranın sahibi kadın bağırmaya başlayınca adamlar çocuğu yakalar ve dövmeye başlar. Arça hemen cebinden para çıkarır ve kadına verir. Parayı yerde bulduğunu söyler. Herkes çocuktan özür diler. Herkes gittikten sonra Arça çocuğa hırsızlığın kötü bir olduğunu anlatır ve çaldığı parayı ondan ister. Çocuk, ailesinin ve kendisinin aç olduğunu ve bu yüzden çaldığını söyleyince Arça çocuğun kanını doyurur. Manav, olanları uzaktan izlemiştir ve Arça’nın güzel kalbinden etkilenir. Onunla evlenebileceğini düşünür.

Sulochana, Varşa ile küsmüştür. Ona söylemek istediklerini Vaishali aracılığıyla söyler. Varşa işe gitmek için yanında olması gereken öğle yemeğini almaz. Annesi, yemeği vermesini diğer kardeşten rica eder.

Manav, iş yerindeki arabayı tamir ederken Arşa’nın gözlerini düşünür. Arkadaşı, aracı tamir ettiği için pahalı bir gömlek hediye eder ancak manav kabul etmez.

Sulochana aynada kızı Archana’nın isteme törenini hayal eder. Babası ise durumu anlatır. Fazla hayallere kapılmamasını söyler. Ancak Sulochana, en iyilerine layık olduklarını söyler ve tartışırlar.

Vinod, karısının altınlarından birisini alır ve kardeşine taksın diye verir. Manşu, durumdan memnun değildir ve daha güzel kolye getirdiğini söyler altını değiştirir.

Arça ve ailesi tren istasyonuna gider. Manav da aynı yerdedir. Sulochana, kızlarına altınları çıkarmalarını, trende hırsız olabileceğini söyler. Manav da Arça’yı tekrar görme fırsatı elde eder. Kompartımanlar farklı olsa da aradaki paravan sayesinde manav Arça’yı görür. Manav uzun süre Arça’yı izler. Tren istasyona geldiğinde Arça, manavın arkasında duran babasına işaret eder. Manav işaretin kendisine olduğunu düşünür ve çok heyecanlanır. Manavın inmesi gereken durak bir sonraki duraktır. Ancak Arça ile birlikte iner. Ancak kalabalıkta aynı kıyafeti giyen birisi ile Arça’yı karıştırır. O olmadığını anlayınca aramaya başlar ancak bulamaz.

Arça ve ailesi bir otelin önüne gelir. Kızlar, annelerinden takılarını ister. Archana’da otele girmeden önce boynuna altınlarını takar. Arça ve ailesi bir düğüne gelmiştir. Anne, kızının da kısa süre sonra evleneceğini düşünür. Tam bu esnada daha önce mühendis olarak tanıdığı Satiş’i görür. Anne, Arça’yı bu adamla evlendirmeyi hayal eder.

Arça düğünü izlerken Satiş yanına gelir. Annesi bu duruma çok heyecanlanır. Varşa, Arça ve Satiş’in arasına girince annesi el işareti yaparak ortadan çıkmasını söyler. Arça, annesinin Varşa’yı yanına çağırdığını söylerken Satiş ile göz göze gelir.

Sulochana, düğün sahiplerini tebrik ederken kadın Satiş’i övmeye başlar. Sulochana, Arça ile Satiş’in arasını yapmasını kadından rica eder. Ancak düğün sahibi kadın bu durumdan rahatsız olur. Sulochana, Satiş ve ailesi ile tanışmak ister. Düğün sahibi kadın yaparım dese de bunu yapmaz. Düğüne gelenler arasında Modi ailesinin komşusu Savithaben de vardır. Sulochana, Satiş’in düğünden ayrıldığını görür. Düğün sahibi kadına giderek neden tanıştırmadığını sorar. Düğün sahibi kadın, Arça’nın cahil biri olduğunu ama Satiş’in okumuş kültürlü biri olduğunu söyler. Arça, konuşmaları duymuştur. Eve dönerler. Sulocha’nın aklı düğün sahibi kadının söylediklerindedir.

Varşa ve Vişali, annesinin neden üzgün olduğuna anlam veremez. Arça, nedenini bildiğini, o kadını unutmasını ve terbiyesizlik yaptığını söylerken Manşu odaya girer. Düğün sahibi kadın Manşu’nun akrabasıdır. Sözleri duyunca sinirlenir ve Arça’nın üstüne yürür. Varşa, Manşu’nun hatalarını ve o kadının terbiyesizliklerini tek tek sıralar. Manşu evdeki herkesle kavga etmektedir. Arçana, herkesin susmasını ve kendisi için kavga etmemesini ağlayarak söyler.

Baş Tacım 2. bölüm özeti sonu.