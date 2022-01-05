Baş Belası dizisindeki Nermin kim?

Atv ekranlarının yeni dizisi Baş Belası izleyenlere keyifli dakikalar geçirtiyor. Dizinin oyuncuları ve kadrosu seyirciyi etkilemiş durumda. Seyircinin merak ettiği bir diğer konu ise Nermin karakterini kim canlandırıyor? Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

Dizide beden dilini çok iyi tahlil etmesiyle biliniyor. Çok deneyimi olmayan ekipte çalışıyor.

Nermin komiseri canlandıran Buse Buçe, 1996'da İstanbul'da doğdu. 1.70 boy ve 54 kilodadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölüm mezunudur.

Rol aldığı projeler;

Baş Belası (Nermin, TV Dizisi 2021)

Uyanış: Büyük Selçuklu (Livya, TV Dizisi 2021)

Çarpışma (Meltem, TV Dizisi 2018) Çarpışma (Meltem, TV Dizisi 2018)

Kötü Çocuk (Neşe, Sinema Filmi 2017)

Yasak Elma (Lila Argun, TV Dizisi 2019)