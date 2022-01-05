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Baş Belası dizisindeki Nermin kim?

Atv'nin yeni dizisi Baş Belası, izleyenlere heyecanlı sahneler göstermeye devam ediyor. Sevilen dizinin oyuncuları internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Baş Belası dizisinin Nermin karakterini kim canlandırıyor? Dizinin konusu ne? Merak edilen soruların yanıtı burada!

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:00
Baş Belası dizisindeki Nermin kim?
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Atv ekranlarının yeni dizisi Baş Belası izleyenlere keyifli dakikalar geçirtiyor. Dizinin oyuncuları ve kadrosu seyirciyi etkilemiş durumda. Seyircinin merak ettiği bir diğer konu ise Nermin karakterini kim canlandırıyor? Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik. 

Dizide beden dilini çok iyi tahlil etmesiyle biliniyor. Çok deneyimi olmayan ekipte çalışıyor. 

Nermin komiseri canlandıran Buse Buçe, 1996'da İstanbul'da doğdu. 1.70 boy ve 54 kilodadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölüm mezunudur. 

Rol aldığı projeler; 

Baş Belası (Nermin, TV Dizisi 2021)
Uyanış: Büyük Selçuklu (Livya, TV Dizisi 2021)
Çarpışma (Meltem, TV Dizisi 2018)
Kötü Çocuk (Neşe, Sinema Filmi 2017)
Yasak Elma (Lila Argun, TV Dizisi 2019)
 

Son Güncelleme: 05.01.2022 00:00
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Baş BelasıNerminGerçek Adı
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