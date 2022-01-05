Baş Belası dizisindeki Betül kim?

Atv'nin sevilen yaz sezonu dizisi yaza bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gönülleri fetheden dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Bizde siz değerli okuyucularımıza dizinin oyuncu kadrosu ve Betül'ün kimliğini açıklıyoruz.

Betül karakterini canlandıran Ergül Miray Şahin'dir. Görkem'in bakıcı ablası rolünde oynayan Betül, çalışmaya küçük yaşlarda başladı.

Betül küçükken anne ve babasını kaybetmiş. Erkek kardeşine bakmak için çalışmak zorunda kalarak ilerleyen zamanda İpek hanımla yolu kesişmiştir. Ondan sonra İpek hanımın yanında çalışmaya başladı.

1989 Bursa Osmangazi İlçesinde gözlerini dünyaya açtı. Memleketi Düzce olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. 1.70 boy ve 55 kilodadır.

Rol aldığı projeler;

2021- Baş Belası (Betül)

2019 – Vuslat (Yağmur) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Elif) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Gökçe) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)

2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Elif) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2012 – El yazısı (Gülbahar) (Sinema Filmi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zeliha) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sıradakiler (Nuran) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Seda) (TV Dizisi)