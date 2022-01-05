Baş Belası dizisi Şahin kimdir? (Seçkin Özdemir)

20 Haziran 2021 tarihi itibariyle ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Baş Belası dizisinde hikaye normal yaz dizilerinden farklı olarak aksiyon dolu sahneler, sır içeren olaylar ve çözülmesi zor olan bir suç şebekesinin varlığıyla yaz dizileri arasından sıyrılıyor.

ATV’de geçen hafta yayına giren ve yapımcılığında Arc Yapım’ın bulunduğu, Oksar Özel Çetiner ve Ramazan Demir’in senaryosunu paylaştığı Şahin Komiser karakterine hayat veren oyuncumuzun kim olduğu merak konusu oldu.

Baş Belası Şahin kimdir?

ATV ekranlarının yeni dizisinde Baş komiser Şahin Kara karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Seçkin Özdemir. Seçkin Özdemir, son olarak Kuruluş Osman dizisinde Kladius karakterine hayat vermişti.

Şeçkin Özdemir; 25 Ağustos 1981 yılında Sinop ilinde dünyaya gelmiştir. Şu an 40 yaşında olan Özdemir, yakın zamanda Kanal D ekranlarında yayınlan “Hizmetçiler” dizisinde “Yiğit” rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Star TV ekranlarında yayınlanmış olan “Ateşböceği” dizisinde canlandırdığı karaktere üne kavuşan yakışıklı oyuncumuz kariyer basamaklarını tek tek değil üçer, beşer tırmanmaya başlamıştır. 1981 Sinop doğumlu olan yakışıklı oyuncumuz, “Kiralık Aşk” dizisinde “Pamir” rolünde oynamıştır.

Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Seçkin Özdemir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro eğitimleri almıştır. 2008’de “Yaban Gülü” isimli dizide yer alan oyuncumuz, 2012’de “Al Yazmalım” dizisinde “İlyas” rolüne hayat vermiştir.

2011’de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde “Leo” karakterini canlandıran Özdemir, “Bir Aşk Hikayesi” dizisinin başrolünü üstlenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Tehlikeli Karım dizisinde yine başrolde yer aldı.

2020-2021 sezonunda ATV ekranlarında gösterilen Kuruluş Osman dizisinde Kladius rolünü oldukça başarılı bir biçimde canlandırmıştır. Şimdilerdeyse Baş Belası Şahin Baş komiser karakterine hayat vermektedir.