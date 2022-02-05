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Baş Belası dizisi oyuncu kadrosu ve yönetmeni kim?

Dizilerin final veya sezon finali yapması nedeniyle yaz sezonunu boş geçirmek istemeyen ana akım kanallar yaz dizileri ile sezonu doldurmak ve geçirmek istiyor. Yaz dizileri hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken ATV ekranlarında yepyeni bir dizi yayınlanacak. Yeni dizinin adı ise Baş Belası. Dizi kadrosu yapımcısı ve yönetmenini sizler için derledik. İşte detaylar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:38
Baş Belası dizisi oyuncu kadrosu ve yönetmeni kim?
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Atv yaz sezonuna bomba bir dizi ile başlamayı hedefliyor. Evlerimize konuk olacak dizi baş belası dizisi. Yapımcılığını daha önce bir çok diziye imza atan Lise Devriyesi Ne Münasebet Afili Aşk ve Gençliğim Eyvah gibi dizileri çeken yapım şirketi olan Arc film.

Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. Romantik komedi tadında olacak dizi 2021 Haziran ayinin içerisinde izleyicilerle buluşacak. Dizi şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı hayranları ve kitlesi oluşmaya başladı.

Baş Belası dizisinde oyuncu kadrosu da henüz belli olmazken ARC film bu diziye çok büyük bütçe ayırdı. Oyuncu kadrosu belli olduğunda siz değerli okuyucularımızda paylaşmaya devam edeceğiz.

Dizinin kast çalışmaları çok ince bir şekilde yürütüldüğünden oyuncu kadrosunun netleşmediği belirtiliyor. Şimdiden bir çok oyuncuya teklif gitmiş durumda. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:04
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Anahtar Kelimeler:
ATVBaş Belası
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