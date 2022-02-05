Baş Belası dizisi oyuncu kadrosu ve yönetmeni kim?

Atv yaz sezonuna bomba bir dizi ile başlamayı hedefliyor. Evlerimize konuk olacak dizi baş belası dizisi. Yapımcılığını daha önce bir çok diziye imza atan Lise Devriyesi Ne Münasebet Afili Aşk ve Gençliğim Eyvah gibi dizileri çeken yapım şirketi olan Arc film.

Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. Romantik komedi tadında olacak dizi 2021 Haziran ayinin içerisinde izleyicilerle buluşacak. Dizi şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı hayranları ve kitlesi oluşmaya başladı.

Baş Belası dizisinde oyuncu kadrosu da henüz belli olmazken ARC film bu diziye çok büyük bütçe ayırdı. Oyuncu kadrosu belli olduğunda siz değerli okuyucularımızda paylaşmaya devam edeceğiz.

Dizinin kast çalışmaları çok ince bir şekilde yürütüldüğünden oyuncu kadrosunun netleşmediği belirtiliyor. Şimdiden bir çok oyuncuya teklif gitmiş durumda.