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Baş Belası dizisi İpek kimdir? (İrem Helvacıoğlu)

Atv ekranlarının yeniz yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan Baş Belası'nda İpek karakterine hayat veren oyuncu kimdir? Baş Belası İpek karakterinin özellikleri nelerdir? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

06 Ocak 2022 Perşembe 08:18
Baş Belası dizisi İpek kimdir? (İrem Helvacıoğlu)
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20 Haziran Pazar günü ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Baş Belası, ilk günden itibaren beklenenden fazla ilgi gördü ve alışılagelmiş yaz dizilerinden farklı olarak aksiyon sekanslarında dikkatleri üzerine çekiyor. Deniz, Kum ve Güneş üçlemesinden çok uzak olmayan, Yaz dizilerinden bir diğeri olan dizi, aldığı reytinge göre sezon dizisi olmaya aday bir dizi olmaktadır.

Atv ekranlarının yeni dizisi olan Baş Belası’nda İpek karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu ve hayat verdiği karakterin özellikler intenet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer almış durumda.

Baş Belası İpek karakter açıklaması; 

Güzel, zarif, temiz ve onurlu bir kadın. Beden dili ve insan psikolojisi okumada çok zeki, dikkatli ve uzman. Canlı, enerji dolu ve biraz tuhaf. Psikoloji diplomasına ve klinik psikolojide yüksek lisans derecesine rağmen çalışmadı, çocuk yaşta evlendi ve ev hanımı olarak kaldı. Hayatında hiç maddi sıkıntı yaşamadı. Sevdiği bir oğlu var. Onun için her şeyi feda etmeye hazırdır ve bazı zorluklara dayanabilir. Polisiye meraklısı. Hiç görmediği, okumadığı kitap ve film kalmamıştır. Geniş bir arşivi var. Kocasının hatasıyla altüst olan İpek’in hayatı, yaşamak zorunda kaldığı bir dizi beklenmedik olayın ardından sosyal hayatının mücevheri olan ev hanımlığını geride bırakarak, yeni bir kimliğe ve yeni bir hayata başlayarak emniyette görev almaya başlar. herkesle barış içinde yaşayan Şahin, iletişimde uzman olan İpek ile yüzleşir.

Baş Belası İpek Kimdir

ATV ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisinde İpek Gümüşçü'yü oynayan oyuncunun gerçek adı İrem Helvacıoğlu. Son zamanlarda Star TV ekranlarında boy gösteren ve Özcan Deniz ile birlikte rol alan İrem, Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz rolünü canlandırmıştı.

Geçtiğimiz yıl Trabzon, Rize ve Ordu illerinde çekilen "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu; Şubat 1990'da Almanya'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Esra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, kariyerine Behzat Ç' dizisinde devam etti. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbahar Hatun karakterine hayat vermiştir.

"Aşkın Dili", "Güneşin Kızları", "No. 309", "Organik Aşk Hikayesi" yapımlarında yer almış ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrol oynadı. Özcan Deniz ile çok beğenilen oyuncu 2021 yılında Star TV ekranlarında başrolü üstlendi.

Baş belası İpek rolüyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, bu rolün kendisine çok yakıştığı sosyal ağlardaki yorumlarda rahatlıkla görülüyor.


Son Güncelleme: 06.01.2022 08:18
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Anahtar Kelimeler:
Ipekİrem HelvacıoğluDiziATV
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